非洲豬瘟禁運禁宰解除 39萬隻豬延遲上市 明年3月消化完

台中市長盧秀燕（右二）六日表示，非洲豬瘟防疫過程中做得不夠好，在記者會上兩度鞠躬道歉。（記者楊文琳攝）

記者陳建興、楊文琳∕綜合報導

非洲豬瘟禁令六日中午十二時起陸續解除。農業部估計，在十五天活豬禁運、禁宰期間，豬場增加約三十五萬至三十九萬頭豬，預估延後出豬的數量到明年三月底才會消化完；而經過十五天高強度防疫措施及採檢結果，確認疫情鎖定在案例場，因此解除全國毛豬移動管制，完成疫情控制的階段性任務。

非洲豬瘟中央災害應變中心召開第四十九次會議。指揮官、農業部長陳駿季表示，十五天的活豬禁運、禁宰，全國豬場增加約三十五萬至三十九萬頭豬，每天的屠宰有一定的量體，每天的豬肉消費量也大致固定；所以豬隻的拍賣要有秩序，才能穩定豬價。短時間內將多出來的豬全部消化完，對豬農不是好事，估計多出的豬隻數量大概要到明年三月底才會消化完。

廣告 廣告

陳駿季指出，農業部與肉品市場、養豬相關協會先前已討論過，每週都會召開調配會議，在明年三月三十一日前議定每天上市頭數最多不超過三萬頭；若預供量大於上市頭數，將抽籤決定出豬登記資格；若連續兩天未獲資格，次日優先安排。

陳駿季說，農業部也會監控五十三個屠宰場的屠宰量、二十二個肉品市場的拍賣價。如果價格跌到某個程度時就會啟動冷凍分流，確保豬農合理收益。

農業部也祭出共同運銷出豬獎勵，所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，可優先出豬，十一月七日起至明年三月三十一日免收手續費。