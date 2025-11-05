非洲豬瘟禁運解禁在即 侯友宜喊話中央：做好應變、嚴格把關

新北市長侯友宜表示一定嚴格把關，守護食品安全。（王揚傑攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日將討論並公布明日是否解除全國豬隻禁運禁宰，新北市長侯友宜上午表示，中央如何宣布，新北市起碼要事先做好準備工作，包括開放後的供銷及肉品生鮮，嚴格把關，守護食品安全，新北市一定和中央配合積極面對，做好應變準備。

侯友宜指出，新北市一向與中央積極面對非洲豬瘟事件，不斷嚴格落實防疫，嚴格稽查107場養豬場，呼籲業者絕對不能投機取巧，抓到就嚴格處理。此外，為了因應今天中央如何宣布，起碼我們事先要做好準備工作，除了必須要守護食品安全，在禁運禁宰開放以後，在供銷以及肉品的生鮮，必須要做好嚴格的把關，我們一定跟中央配合積極面對。不管在防疫或未來開放以後，做好應變準備，把握食品安全。

更多中時新聞網報導

蔡思韵新婚沒空蜜月 3寶爸楊祐寧忙催生

謝侑芯遺體恐延誤返台 家屬討公道

MLB》道奇封王遊行 日本雙星風光