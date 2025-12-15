非洲豬瘟禁餵豬影響廚餘去化 明年可望緩解清運費飆升
在非洲豬瘟爆發前，台灣每日的廚餘約有6成透過餵豬去化，疫情爆發後農業部全面禁餵養，則改由焚化、掩埋為主要去化方式，占比約5成5，顯示禁令不只影響豬農養殖，也影響廚餘去化的成本與方式，有立委於立法院今（15）日的經濟委員會上指出，已有不少團膳業者反映清運費用持續上漲，環境部次長沈志修回應，由於至年底前仍全面禁廚餘養豬，部分豬農決議轉型、不協助收運等，才會導致清運費用增加，但明年起可再度餵養，且預估民間去化量能會再增加，因此費用增加應會趨緩。
沈志修表示，目前共計421處廚餘養豬場，其中提出申請智慧監控設備者共計277處，預估皆會在未來1年持續使用廚餘養豬，能夠消化來自團膳、餐廳、超市、食品加工廠的廚餘，且不只如此，預估民間的廚餘去化、清運量能還會再增加，如此一來相信能夠趨緩清運費用上漲的問題。
沈志修說明，舉例來說，當前廚餘處理量能約為每日1100公噸，在115年期間，還會有約284噸的廚餘需依賴掩埋、焚化方式處理，但已有督促各地方政府優化既有設施及興設再利用設施，包含堆肥、黑水虻、生質能廠等，以提升廚餘再利用量能，預估115年底每日量能可提升至1720公噸。
沈志修補充，即便116年處理量能已達1720公噸，但由於全面禁止廚餘餵養實施緣故，預估每日尚有395公噸需要輔以焚化、掩埋處理，預估還需等到116年底，才可讓廚餘再利用設施量能達到每日2119公噸、不需再以焚化及掩埋處理。
沈志修強調，除提升處理量能外，也會攜手農業部、教育部推動「惜食環境教育」，例如深化廚餘資源化可能、提升垃圾分類效率；教育部則是可透過引導學生落實惜食，並設計營業且受歡迎的餐點；農業部也將推廣本土農業，減少運輸碳排。
