非洲豬瘟究責！中市府4大官被彈劾：重大違失斲喪人民信賴

台中市梧棲一間養豬場2025年10月21日驗出全台首例本土非洲豬瘟，經中央與地方調查，推論豬瘟病毒可能來自未落實蒸煮廚餘，衝擊全台食安健康與肉品市場。究責期間，更發現台中市府農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益、動物保護防疫局前處長林儒良及組長周百俊等人對疫情災害處置失當，涉重大違失，監察院今（2/11）宣布已通過彈劾案，將4人移送懲戒法院審理。

監察院今日說明，時任農業局長張敬昌在非洲豬瘟爆發後，擔任台中市政府非洲豬瘟災害應變中心指揮官，但疫調資訊多次反覆不一，更遭2位獸醫師（佐）公開抨擊政府疫調有誤，指揮監督貫徹中央防疫指令不力，任下屬擅自到案例場烏龍消毒，影響對於案例場病毒是否清零之判斷，致使防疫處境更顯艱難，重創政府形象，核有重大違失。

時任環保局局長陳宏益則在疫調記者會上，強調案例場3年來稽查24次均合格，實則自113年3月至114年10月發生非洲豬瘟，僅稽查廚餘2次，並指示挖露天坑堆肥去化大量廚餘，不符合中央環境部指證作業，且恐加劇疫情傳播，重創地方環保主管機關形象，核有重大違失。

周百俊為中市動保處組長，負有審核豬隻傳染病防疫及疫情調查業務之責，於114年10月11日、13日及14日，接連獲告案例場豬隻死亡，且數量已逾化製警示標準，連日來仍未警覺亦未質疑經轉述之疫病訊息，坐視該處獸醫遭拒訪視及採檢。

而時任動保處長林儒良知悉上情，因循敷衍，藉詞非屬甲類動物傳染病無法強制採樣送檢，貽誤公權力採檢先機。

此外，張敬昌轉達中央防疫指令「勿擾動案例場」，詎承局長之命、綜理處務之林儒良，未思如何於此防疫關鍵時刻指揮監督所屬員工遵照辦理，反託詞「透過LINE群組傳達各單位主管，由各主管下達屬員」以卸責，周百俊傳達「明日記得開車消毒」誤導訊息，肇致同仁擅赴案例場消毒之烏龍事件，引發社會譁然，均核有重大違失。

監察院認為，案例場爆發非洲豬瘟後，周百俊未盡詳實審核疫調資訊之責，林儒良亦未能綜觀全局、查察矛盾之處，導致防疫機關所做疫調報告竟反覆不一甚至錯誤，損及政府威信及防疫時效。

監察院表示，疫情間，全國實施豬隻禁運禁宰15日期間，營業損失與產業補助支持措施合計高達新台幣21億餘元，重創人民對政府防疫整備之信賴，核有重大違失。監察院於今年2月5日審查通過監察委員葉宜津、蔡崇義、賴振昌提案，被彈劾人張敬昌、陳宏益、林儒良、周百俊等4人，嚴重斲喪人民對政府防疫整備之信賴，違失情節重大，事證明確，核與公務員服務法第1條、第6條及第8條規定有違，依公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

