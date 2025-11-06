非洲豬瘟總檢討 藍委指邊境管理鬆散才是豬瘟入侵主因

國民黨立委李彥秀指出，病毒不可能在台灣本土自然產生，必定是從境外移入，廚餘僅是「可能」的傳播途徑，真正的關鍵在於邊境管理鬆散，這才是非洲豬瘟入侵的根本原因。（李彥秀提供／張睿廷台北傳真）

非洲豬瘟禁令解除後，外界關注焦點轉向檢討原因，以防止類似事件重演。國民黨立委李彥秀指出，病毒不可能在台灣本土自然產生，必定是從境外移入，廚餘僅是「可能」的傳播途徑，真正的關鍵在於邊境管理鬆散，這才是非洲豬瘟入侵的根本原因。

李彥秀表示，從10月22日全國實施豬隻禁運禁宰，到11月6日起恢復活豬運載、11月7日恢復拍賣與屠宰作業，在中央與地方政府通力合作下，完成全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測與清消作業，除案例場外，全國未再出現第二個感染場，將疫情對養豬產業的衝擊降至最低。

李彥秀提到，這次中央與地方通力合作、業者與民眾共體時艱，台灣再度完成不可能的任務，但下次是否還能如此幸運？從這場危機中又能學到什麼？這才是當前應該思考的重點。

李彥秀指出，農業部於111年5月公告「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」，其中第四條規定「違反本公告者，由動物檢疫機關依動物傳染病防治條例第四十三條第八款規定裁處收件人。但若收件人非輸入人或首次輸入非故意者，不予處罰」。但查獲疑似包裹郵件案件超過1000例，真正執行裁罰的僅9件，裁罰率不到1％，農業部竟以「寄件人與收件人難以對照」為由不罰，形同「網開99面」。

進一步指出，根據衛福部食藥署2022年公告，「個人自用」食品價值在1000美元以下、重量6公斤以內者可免查驗；然而審計部報告揭露這是重大漏洞，去年有多達70萬人次依此申請免查驗。更誇張的是，申請次數第一名者一年內有294天送件，總計3002次，根本是以自用名義進行商業輸入。

李彥秀批評，基層檢疫人員辛苦守護民眾餐桌安全，但行政命令卻大開邊境漏洞，形同前功盡棄。她呼籲政府正視制度性缺陷，強化跨部會聯防，杜絕防線再失守。

