非洲豬瘟罪魁禍首出爐！ 農業部疫調結果：疑「未煮熟廚餘」

「未煮熟廚餘」是台中非洲豬瘟案例場最可能的感染源！農業部調查發現，該豬場今年僅購買兩桶瓦斯，且無木材燃料或煙燻痕跡，廚餘蒸煮過程存在重大疑慮。目前疫情僅限一處，無擴散跡象，「豬隻禁運禁宰令」預計11月7日解除，但「廚餘養豬禁令」將持續。未來廚餘養豬須符合三大前提，否則將全面禁止，農業部目標是防堵非洲豬瘟，杜絕下一起疫情發生！

非洲豬瘟病毒感染源調查結果出爐，農業部經過2天半的疫調顯示，台中案例場的感染源最可能是「未煮熟廚餘」。調查發現該豬場今年僅購買兩桶瓦斯，使用至國軍進場清消時仍未用完，且現場沒有木材燃料或煙燻痕跡。目前疫情僅限於台中一處案例場，病毒無擴散跡象，農業部預計11月7日可解除「豬隻禁運禁宰」令，但農業部長陳駿季強調「廚餘養豬禁令」將不會同步解除。

農業部常務次長杜文珍指出，經過詳細調查後，案例場的廚餘蒸煮過程存在重大疑慮，「到底有沒有落實蒸煮這件事情，其實變成是我們最可能的案例感染源」。在排除人員、車輛及外來豬源等因素後，廚餘被認定為非洲豬瘟病毒的最大可能來源。杜文珍進一步解釋，該案例場「最後一次買瓦斯是今年四月，買了兩桶20公斤的，然後用到我們國軍進去幫他處理的時候，那兩桶瓦斯都還在」。此外，現場既沒有大量木材燃料，也沒有煙燻痕跡，這些都是重要的疑點。

從10月10日開始到10月20日，案例場出現106頭豬大規模死亡，到10月21日疫情爆發時撲殺了195頭，總計死亡301頭豬。不過，好消息是目前疫情僅限於台中一個案例場，非洲豬瘟沒有擴散跡象。行政院政務委員陳時中表示，「已經是24天，遠遠超過潛伏期，如果是那樣的擴散情況，應該在別的豬場也會有案例出來」。

隨著防疫進入第三階段，陳駿季指出這是最關鍵的時間點，未來3天仍需維持高強度檢疫。他明確表示：「11月7日就是解除禁運禁宰的指令，但我們不會同步去解除廚餘育養的禁令」。農業部已研擬相關規定，未來若要使用廚餘養豬，必須符合三項前提：首先，廚餘蒸煮設備必須通過查核；其次，蒸煮溫度影像需即時上傳監控，且地方政府要落實稽查；最後，必須符合法令規範。關於是否全面禁止廚餘養豬，農業部表示仍在討論中，並會給業者適當的緩衝期，不會立即實施。農業部的目標是成功防堵非洲豬瘟，避免再發生下一起疫情。

