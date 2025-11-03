非洲豬瘟罪魁禍首揭曉！養豬場「廚餘沒蒸煮」釀病毒 所幸一跡象讓人鬆口氣

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（3）日公布疫調報告，指出全國之中僅有梧棲養豬場此單一案例，推測病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘，同時目前無擴散跡象，自10月22日起進行的台中與全國查驗，並無發現其他染病案例與環境陽性。

指揮官農業部次長杜文珍表示，目前全台的非洲豬瘟僅發生在台中的唯一案例場，來源依據流行病學分析，排除人、車、外來豬源等傳染源引入，廚餘是風險最高的可能感染源，推論病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。



​杜文珍指出，另有一家養豬場的廚餘也來自梧棲清潔隊，但與並未落實蒸煮的事發案例場不同，該養豬場按時陳報蒸煮，經多次採樣後，結果均為陰性，因此推論廚餘未落實蒸煮，是爆發疫情的案例場最可能的感染源。

​杜文珍提到，事發案例場共2位相關人員，均無出國紀錄，也排除特約獸醫師、外部人員帶入病毒的可能性，而台中市動保處2名公務獸醫，均於10月14日以後進場，時間點上晚於感染期；綜合疫調結果，認定此為「單一來源、單一場域」事件。

根據疫調報告顯示，事發養豬場屬單一案例、單一來源且無擴散跡象，自10月22日起查訪及檢驗台中關聯場及全國養豬場、化製場、肉品市場、屠宰場等，沒有發現其他染病案例及環境陽性結果。

