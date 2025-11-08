非洲豬瘟肉製品8成來自中國 陳駿季：機場「手檢區」是防疫關鍵
〔記者陳逸寬／桃園機場報導〕農業部長陳駿季今天(8日)隨行政院長卓榮泰，到桃園國際機場視察邊境檢疫作業。陳駿季說，今年截至10月，全台各機場共攔獲或旅客主動丟棄疑似肉製品逾2.2萬件，其中約10％檢出非洲豬瘟陽性病毒，8成來自中國。邊境防堵是防疫第一線，而設置「手檢區」能有效提醒旅客主動丟棄違規肉品，是防堵疫情入侵的重要關鍵。
陳駿季說明，防範非洲豬瘟共有3道主要防線：第一道：邊境阻攔，透過入境檢疫與宣導防堵病毒輸入；第二道：市場抽查，確保流通端產品安全；第三道：養豬場管理，嚴格要求廚餘餵養須經高溫蒸煮合格，防止疫情進入畜牧系統。近期疫情顯示部分蒸煮管理仍有疏漏，增加病毒輸入風險，農業部將全面檢討並強化各項防疫措施，確保防線有效運作。
根據統計，入境旅客若經過設置「手檢區(手提行李檢查區)」的機場(如桃園機場)，每萬人裁罰率僅約0.9人；而未設手檢區的機場(如松山、小港)則高達4人。陳駿季指出，這顯示手檢區能有效引導旅客主動丟棄違規肉品，顯著降低違規率，是邊境防疫的重要環節。
農業部數據顯示，今年1月至10月，全台各機場共攔獲及旅客主動丟棄疑似肉製品2萬2792件，其中約10％經檢測呈非洲豬瘟陽性，且約八成樣本來自中國。陳駿季強調，未來將針對中國、越南、泰國等高風險國家，加強宣導與查驗，同時依法裁罰違規旅客，降低病毒入境風險。
目前全台有18個必須境外攔阻CIQS(Customs、Immigration、Quarantine、Security)國際通商口岸，負責海關、證照查驗、檢疫及安全檢查等四大關卡，作業量龐大。陳駿季特別感謝關務署、內政部等各政府單位密切合作，共同守護國門安全，並呼籲民眾入境時切勿攜帶肉品，共同守護台灣防疫成果及養豬產業安全。
