非洲豬瘟臺中案例場再次清消 仍有兩處呈核酸陽性

非洲豬瘟中央災害應變中心今天(30日)召開第42次會議，指揮官、農業部陳駿季部長表示，臺中案例場經過第二次清消後，仍有另兩處呈現病毒核酸陽性，農業部已立即協請國防部化學兵支援，同時與外部專家組成團隊，共同檢視案場清消程序和管理落實情形，要求相關單位務必在明天完成案例場及車輛的再次清消。

防檢署動物防疫組林念農組長說明，第二輪強化防疫措施方面，針對高風險豬場有571場，已完成371場，完成率65%，訪視結果無異常；一般豬場有4,871場，完成訪視3,477場，完成率71%，全國5,442個養豬場，已完成4,519場。針對全國化製場、化製車等強化清消的部分，目前仍持續進行中。

陳駿季部長表示，針對產業鏈受影響，相關豬農團體面臨貸款壓力的情形，農業部已向行政院報告並通過非洲豬瘟補助方案，將盡快在下周一(11月3日)開放外界申請。

關於臺中案例場第二次清消之後，仍驗出與上次不同的其他兩處呈病毒核酸陽性，農業部已請化學兵、專家學者協助以高規格方式再度進行清消。陳駿季部長表示，仍有病毒是非常嚴肅的情形，代表清消程序和過程都需要加強改善，已要求相關單位務必嚴陣以待，確保病毒不擴散至其他地區，待案例場達到確實清消後，才能進入下一階段的清零目標。