非洲豬瘟與廚餘處置何解？專家憂環保與防疫兩難 建議仿效日本EcoFeed集中化處理
非洲豬瘟衝擊全台，專家建議借鏡日本EcoFeed系統，以事業廚餘集中化處理，打造安全循環農業。（圖片來源／freepik）
2025年10月中旬，台中地區傳出國內首例非洲豬瘟（ASF）核酸檢測陽性，震撼全台養豬產業。農業部為防止疫情擴散，立即宣布豬隻短期禁運、禁宰，並全面禁止使用廚餘養豬。
中央災害應變中心於11月3日公布疫調報告指出，案發養豬場未依規定落實蒸煮廚餘，是非洲豬瘟發生的主要原因。事件延燒後，多個縣市相繼宣布永久禁用廚餘養豬，使台灣長年倚賴廚餘去化的養豬模式面臨劇變。
環境部指出，自禁令實施以來，全台每日新增約500噸廚餘，短期內將以焚燒方式緊急處理。
不過，專家憂心若長期依賴焚化，不僅增加處理成本與碳排放，也可能造成地方垃圾處理壓力。如何在防疫與環保之間取得平衡，成為當前急待解決的課題。
每日多出500噸廚餘 環境與產業雙重壓力
農業部與環境部在6日的行政院會後記者會中，提出養豬場使用廚餘餵豬的查核標準，若有養豬場通過查核，不排除就先開放廚餘養豬。
國立中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧在「台灣科技媒體中心」指出，禁止廚餘養豬雖是防疫必要手段，但也凸顯出台灣長年忽略的廚餘管理結構性問題。
他分析，台灣目前每年會產生超過70萬噸的廚餘，其中事業廚餘超過26萬噸，佔約1/3，家戶廚餘則超過50萬噸，佔2/3。而在全部廚餘中，約6成進入養豬產業，剩下的則是用堆肥、生質能源應用，以及黑水虻去化。相對於事業廚餘，家戶廚餘組成與來源非常複雜，因此污染非洲豬瘟病毒的風險也相當高。
「而事業廚餘如畜產品與的副產物，相對單純且容易執行溯源與系統性管理。」王建鎧表示，目前非洲豬瘟病毒都是從境外移入，再進到家戶廚餘或是人員攜帶、車輛運送來傳播。「然而，廣義的邊境管理無法做到絕對防堵，除了較容易管理的海關與進出口貿易之外，邊境管理還包括台灣諸多漁港的進出船隻與外籍漁工活動、難以杜絕的非法走私管道等，都可能隨人員攜入食品而進入家戶廚餘之中，成為病毒入侵途徑。」
因此，他認為家戶廚餘受非洲豬瘟病毒污染風險極高，若要進入豬隻飼料去化途徑，其管理與處置流程挑戰性相當高。
陳菁徽：中央量能「紙上談兵」，地方缺乏明確指引
政策推動過程中，地方政府的執行困境也浮上檯面。
國民黨立委陳菁徽在10月29日立法院衛環委員會上質詢時指出，環境部宣稱全台具有1620噸廚餘處理量能，但實際上「多為紙上量能」，無法真正處理高油高鹽的熟廚餘。
她批評中央未提供明確的技術規範與配套措施，導致地方政府「動輒得咎」，一方面被要求禁廚餘養豬，一方面又被輿論指責「堆成廚餘山」。陳菁徽質疑，環境部所列量能主要為生廚餘能源化與肥料化設施，對熟廚餘效果有限。「高油脂會阻礙氧氣、導致厭氧腐敗，高鹽份又會殺死堆肥菌種，根本無法全量處理。」
她要求環境部盤點實際可運作之量能，並盡速提出熟廚餘焚化、掩埋的明確SOP與防滲標準，並強調「地方政府需要的是剛性的指引，而不是臨時應變，現在是中央應該扛責任的時候。」
借鏡日本EcoFeed模式：集中化、標準化處理
王建鎧表示，廚餘飼料化在國內已討論多年，目前也有少數中大型養豬場投入資金設置飼料化的設備。
他指出，廚餘飼料化只使用來源相對單純且可溯源的事業廚餘，「以日本EcoFeed系統的廚餘去化處理為例，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質、使成份較單一化之後，再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其它標準飼料共同使用。」
他解釋，這種處理方式可有效防堵非洲豬瘟病毒進入飼料供應鏈的風險，但其製程設備與專業技術要求門檻都較高，若無技術與資源投入輔導轉型，一般地方豬農實無力負擔。
「以台灣的情況來說，參考日本模式將廚餘飼料化的設施做區域中心化，也就是集中處理地區性事業廚餘，再分送到鄰近地方養豬場使用，可大幅降低一般豬農使用廚餘飼料的門檻。」王建鎧也強調，另一方面，初期規劃、建置設備與營運管理的成本門檻較高，仍需中央與地方政府專案輔導與資源支持，同時落實稽查，以杜絕非洲豬瘟病毒及其它生物安全危害物污染。不過他表示這對地方政府有限的專業稽核人力與資源來說，也形成一定的挑戰。
日本EcoFeed系統的廚餘去化處理，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質、使成份較單一化之後，再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其它標準飼料共同使用。（圖片來源／freepik）
王建鎧建議政府應建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，「可穩定去化全台1/3的廚餘量，並與畜牧產業形成永續循環營運模式；結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題。對於當下台灣面臨的畜牧生產、疫病管理及廚餘去化等多重壓力挑戰來說，是值得投入發展的方向。」
更多信傳媒報導
盧秀燕、韓國瑜氣勢此消彼長 賴卓對韓軟中帶硬 但綠營支持者未必買單
技術長卡蒂跳槽OpenAI 英特爾執行長陳立武親自接掌AI部門
玻纖布、記憶體、載板三頭馬車衝刺 南亞盤中亮燈漲停
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐 16縣市今達「停班停課標準」
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 16 小時前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 16 小時前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，全台嚴加戒備中。中央氣象署預報員朱美霖今（11）日上午於最新一報的記者會中指出，「鳳凰」的路徑與上一報相比有略微偏南，在過去3個小時內強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。朱美霖表示，氣象署持續針對今年編號第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，提醒今日是「鳳凰」逐漸接近台灣的過程，明、後兩天距離最靠近，並且有機會從西南沿海附近登陸，從台東出海，也因此對陸地附近會造成一些風雨上面的衝擊。定量降水12小時預報圖。（圖／氣象署提供）她提及，在共伴效應影響下，今日在北部、東半部持續都有一些比較明顯的雨勢出現，提醒這兩天，都要多留意強降雨與強風影響。風力預報趨勢。（圖／氣象署提供）朱美霖說，「鳳凰」今早11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里的海面上，與8時40分的上一報相比並未改變，主要是因為「鳳凰」在過去3個小時的移動路徑，較偏向北或西北的方向移動，強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，近中心最大風速每秒30公尺、七級風半徑約在220公里左右。重點提醒。（圖／氣象署提供）颱風警戒區域部分，海上包含台灣海峽、東南部海面、巴士海峽、東沙島海面；陸上警戒區域也未改變，包含南高屏地區與台東。她透露，氣象署在清晨5時至8時，針對「鳳凰」進行「飛機投落送」觀測，發現颱風的結構、強度上還是維持一定。從颱風路徑潛勢預報圖可見，朱美霖提及，「鳳凰」會逐漸接近台灣西南方海域，仍將以比較轉向東北的方向移動，明早大致上就會接近到西南方近海，而且將於傍晚至晚間左右登陸高屏附近，13日清晨左右從台東附近出海，與上一報相比的路徑有略微偏南，也因目前路徑較為偏西，登陸時間點也有略微延後一些。朱並強調，「鳳凰」在北上路徑與登陸過程都還是有些不確定性，氣象署會持續密切觀察，再提供最新的預報資訊；她也提醒，今日至13日凌晨前，「鳳凰」逐漸接近過程中，會帶來顯著風雨與浪的影響。原文出處：快新聞／鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱 更多民視新聞報導最新／「鳳凰」進逼南台灣估12日觸陸 8縣市風雨達停班課標準旅客注意！鳳凰颱風逼近 台鐵曝「這一線」緊急停駛跳出舒適圈？新北萬里「卡皮巴拉飛身逃家」 颱風將至主人急尋民視影音 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰來襲新北明天會放颱風假？侯友宜：會盡早宣布
鳳凰颱風來勢洶洶，民眾十分關心是否會放颱風假。新北市長侯友宜今天（10日）表示，會持續掌握颱風相關資訊，並與北基桃詳加討論明天是否上班上課，經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家宣布。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風持續減弱！明晨8地達停班課標準 粉專估：週四就全員下莊
「台灣颱風論壇」在Threads上發文表示，「鳳凰」從昨天（10日）開始北轉向台灣，不敵週遭不利環境，已減弱為輕度颱風，且會持續減弱，「這就是這個季節颱風的原罪，秋天台灣周遭的環境沒這麼好混啦！照這個減弱程度，登陸前夕搞不好只剩輕颱下限。」「台灣颱風論壇」說到，颱...CTWANT ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
賭上台大大氣系招牌「台北至少2天颱風假」：3天沒放各請300份
鳳凰颱風即將侵颱！民眾關心風雨是否達颱風假標準，一名自稱是台灣大學大氣系的網友就表示「賭上大氣系的招牌」，他預估台北至少有兩天颱風假，「少一天假就請100份雞排+珍奶，如果3天都沒放，就各請300份，」瞬間引起萬名網友關注，「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」、「你也許懂大氣 但你不懂蔣萬安的小氣」。至於是否有放假可能？氣象粉專解析風雨趨勢。太報 ・ 1 天前
文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 農業部要求重罰 移送檢調
彰化縣文雅畜牧場再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛福部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府並裁罰養雞場12萬元。不過，農業部今天表示，飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前