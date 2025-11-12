非洲豬瘟與廚餘處置何解？專家憂環保與防疫兩難 建議仿效日本EcoFeed集中化處理

非洲豬瘟衝擊全台，專家建議借鏡日本EcoFeed系統，以事業廚餘集中化處理，打造安全循環農業。（圖片來源／freepik）

2025年10月中旬，台中地區傳出國內首例非洲豬瘟（ASF）核酸檢測陽性，震撼全台養豬產業。農業部為防止疫情擴散，立即宣布豬隻短期禁運、禁宰，並全面禁止使用廚餘養豬。 中央災害應變中心於11月3日公布疫調報告指出，案發養豬場未依規定落實蒸煮廚餘，是非洲豬瘟發生的主要原因。事件延燒後，多個縣市相繼宣布永久禁用廚餘養豬，使台灣長年倚賴廚餘去化的養豬模式面臨劇變。

環境部指出，自禁令實施以來，全台每日新增約500噸廚餘，短期內將以焚燒方式緊急處理。

不過，專家憂心若長期依賴焚化，不僅增加處理成本與碳排放，也可能造成地方垃圾處理壓力。如何在防疫與環保之間取得平衡，成為當前急待解決的課題。

每日多出500噸廚餘 環境與產業雙重壓力

農業部與環境部在6日的行政院會後記者會中，提出養豬場使用廚餘餵豬的查核標準，若有養豬場通過查核，不排除就先開放廚餘養豬。

國立中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧在「台灣科技媒體中心」指出，禁止廚餘養豬雖是防疫必要手段，但也凸顯出台灣長年忽略的廚餘管理結構性問題。

他分析，台灣目前每年會產生超過70萬噸的廚餘，其中事業廚餘超過26萬噸，佔約1/3，家戶廚餘則超過50萬噸，佔2/3。而在全部廚餘中，約6成進入養豬產業，剩下的則是用堆肥、生質能源應用，以及黑水虻去化。相對於事業廚餘，家戶廚餘組成與來源非常複雜，因此污染非洲豬瘟病毒的風險也相當高。

「而事業廚餘如畜產品與的副產物，相對單純且容易執行溯源與系統性管理。」王建鎧表示，目前非洲豬瘟病毒都是從境外移入，再進到家戶廚餘或是人員攜帶、車輛運送來傳播。「然而，廣義的邊境管理無法做到絕對防堵，除了較容易管理的海關與進出口貿易之外，邊境管理還包括台灣諸多漁港的進出船隻與外籍漁工活動、難以杜絕的非法走私管道等，都可能隨人員攜入食品而進入家戶廚餘之中，成為病毒入侵途徑。」

因此，他認為家戶廚餘受非洲豬瘟病毒污染風險極高，若要進入豬隻飼料去化途徑，其管理與處置流程挑戰性相當高。

陳菁徽：中央量能「紙上談兵」，地方缺乏明確指引

政策推動過程中，地方政府的執行困境也浮上檯面。

國民黨立委陳菁徽在10月29日立法院衛環委員會上質詢時指出，環境部宣稱全台具有1620噸廚餘處理量能，但實際上「多為紙上量能」，無法真正處理高油高鹽的熟廚餘。

她批評中央未提供明確的技術規範與配套措施，導致地方政府「動輒得咎」，一方面被要求禁廚餘養豬，一方面又被輿論指責「堆成廚餘山」。陳菁徽質疑，環境部所列量能主要為生廚餘能源化與肥料化設施，對熟廚餘效果有限。「高油脂會阻礙氧氣、導致厭氧腐敗，高鹽份又會殺死堆肥菌種，根本無法全量處理。」

她要求環境部盤點實際可運作之量能，並盡速提出熟廚餘焚化、掩埋的明確SOP與防滲標準，並強調「地方政府需要的是剛性的指引，而不是臨時應變，現在是中央應該扛責任的時候。」

借鏡日本EcoFeed模式：集中化、標準化處理

王建鎧表示，廚餘飼料化在國內已討論多年，目前也有少數中大型養豬場投入資金設置飼料化的設備。

他指出，廚餘飼料化只使用來源相對單純且可溯源的事業廚餘，「以日本EcoFeed系統的廚餘去化處理為例，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質、使成份較單一化之後，再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其它標準飼料共同使用。」

他解釋，這種處理方式可有效防堵非洲豬瘟病毒進入飼料供應鏈的風險，但其製程設備與專業技術要求門檻都較高，若無技術與資源投入輔導轉型，一般地方豬農實無力負擔。

「以台灣的情況來說，參考日本模式將廚餘飼料化的設施做區域中心化，也就是集中處理地區性事業廚餘，再分送到鄰近地方養豬場使用，可大幅降低一般豬農使用廚餘飼料的門檻。」王建鎧也強調，另一方面，初期規劃、建置設備與營運管理的成本門檻較高，仍需中央與地方政府專案輔導與資源支持，同時落實稽查，以杜絕非洲豬瘟病毒及其它生物安全危害物污染。不過他表示這對地方政府有限的專業稽核人力與資源來說，也形成一定的挑戰。

日本EcoFeed系統的廚餘去化處理，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質、使成份較單一化之後，再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其它標準飼料共同使用。（圖片來源／freepik）

王建鎧建議政府應建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，「可穩定去化全台1/3的廚餘量，並與畜牧產業形成永續循環營運模式；結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題。對於當下台灣面臨的畜牧生產、疫病管理及廚餘去化等多重壓力挑戰來說，是值得投入發展的方向。」

