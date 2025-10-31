非洲豬瘟衝擊全台 許舒博稱「冷凍肉供應足」：忍十幾天比封十幾年好

商總理事長許舒博。資料照



台中市一處養豬場爆出非洲豬瘟，政府為防堵疫情擴散，宣布豬隻禁宰、禁運至11月6日中午12時，影響豬農及攤商生計。商總理事長許舒博今（10/31）表示，這應該是短暫情況，他詢問過肉品與餐飲業者，多數反應是「還好」，目前冷凍豬肉庫存充足，「忍十幾天比封十幾年好，先前口蹄疫事件，當年花了一、二十年才恢復外銷」，防疫守得住，影響就不會太大。

為了防堵台中非洲豬瘟疫情，政府宣布活豬禁宰禁運令延長至11月6日，不少餐飲業者無豬可賣，陸續宣布休息或改賣其他產品。商總理事長許舒博今日出席商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，接受媒體聯訪時，提到豬瘟對國內產業和民生帶來的衝擊。

許舒博指出，目前只有台中梧棲的養豬場驗出問題，如果在防疫期間十幾天能控制住，相信影響就不大，目前國內的冷凍豬肉還有庫存，暫時沒有問題，「我想忍十幾天比封十幾年好，以前口蹄疫事件，花了一、二十年才恢復外銷，這次大家要體會，為整個國家著想。」

許舒博也提到，他曾關切多家肉品業者，得到的回應是「還好」，只是這十幾天會比較辛苦，倘若全面爆發，影響的範圍更大，豬隻禁宰、禁運是必要的措施，帶來的影響是短暫的，目前都在政府的掌控當中。

