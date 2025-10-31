非洲豬瘟衝擊基層 豬農憂信心崩盤

▲非洲豬瘟破防，基層豬農擔心市場信心潰散。圖為台中確診非洲豬瘟的養豬場外觀。（圖／記者陳偉周攝）

[NOWnews今日新聞] 台中養豬場確診非洲豬瘟，消息震撼全台，豬農人心惶惶。雲林是全台養豬重鎮，業者聞訊後「整個心都慌了」。中華民國養豬協會理事許裕聰與資深豬農林明彥在接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時坦言，這不只是防疫問題，更是一場關乎產業存亡的信任危機。

15天禁運重創生計 憂拍賣市場大亂

政府為防堵疫情擴散，疫情傳出當（10/22）日即宣布全台肉品市場暫停拍賣5天，後行政院長卓榮泰宣布禁宰禁運管制再延10天。對許裕聰而言，這是必要但沉重的決定。「我們1天成本30萬，15天就是450萬的開銷，還不能賣豬。」他說，自家一貫場養了七、八千頭豬，每週都有出豬循環，若市場停擺、豬隻無法移動，「整個循環就亂了」。他更憂心肉商趁機壓價，「以前一公斤95元，現在45元就要收，政府要盯緊，不要讓豬農再被剝一層皮。」

豬農震撼「政策防線沒做好」

同樣在雲林養豬超過40年的林明彥則語氣沉重：「這件事讓人心痛，台灣是海島國家，本來防疫就該有優勢，不應該發生這樣的事。」他指出，早在七年前非洲豬瘟於中國爆發時，業界就建議政府全面禁止廚餘養豬、加強邊境檢查，「但後來政策不嚴謹，結果今天最怕的事還是發生了。」

農業部原先規定，若要採廚餘養豬，畜牧場需取得廚餘「再利用檢核」資格。對此林明彥直言，所謂「蒸煮一小時的廚餘消毒」只是紙上談兵。「養五千頭豬要煮半個游泳池的廚餘，誰做得到？很多人簽切結書，但根本沒照規定。」他說這次爆發點極可能與廚餘養豬有關，「農業部裡面有人要負責。」

林明彥分析，台灣多數廚餘養豬戶飼養黑豬，宣稱「吃廚餘的黑豬肉比較香」，但這只是行銷包裝。「黑豬肉味道重，是因為牠長得慢、肉質成熟，不是因為吃廚餘。」他苦笑說，有些人甚至收餐廳廚餘處理費，「就算豬養不好，也能靠收廚餘賺錢，怎麼會願意改？」

七年防疫成日常一夕破功 籲政府穩定民心

許裕聰表示，近年養豬戶防疫觀念已進步許多，從飼料、車輛到人員出入都嚴格控管，「外來車輛一定要消毒才能進場，場區每週定時消毒。」政府則每年進行抽血檢驗，他們也自聘獸醫兩個月巡場一次，「我們防疫是天天在做，不是疫情來了才臨時抱佛腳。」

林明彥也說，自2018年起政府撥出百億基金補助業者改善硬體設施，「我們改密閉豬舍、分流員工、建消毒通道，每一項都花錢也花心力。」他苦笑：「除了人力、設備成本，最難的是精神壓力。只要一場感染，全台都會崩盤。」

許裕聰呼籲政府迅速穩定民眾信心。「非洲豬瘟不會感染人，政府要講清楚，不然消費者恐慌、不買豬肉，我們就完了。」在邊境檢查方面，林明彥直言，海關查驗仍過於鬆散：「漁港、機場都可能是破口，越南、菲律賓的漁船在海上交易，把吃剩的肉帶回台灣，這很危險。」他也回憶1997年台灣爆發口蹄疫時期，「連消毒水都不夠用」，林明彥呼籲政府應預先採購、建立儲備機制，必要時提供低利貸款，豬農才能撐下去。

