非洲豬瘟衝擊市場買氣低 魏嘉彥今視察宣布減租2至5成
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
非洲豬瘟疫情延燒，農業部自10月22日至11月6日止實施禁宰令，全台豬肉市場供應量銳減，豬農、肉攤及相關業者營運大受影響。花蓮市長魏嘉彥今（30）日視察並宣佈為協助業者渡過難關，自11月1日起至12月31日止，花蓮市轄內公有市場豬肉攤商攤位使用費減租5成，其餘蔬果、水產、雜貨等攤商亦減租3成，以實際行動減輕防疫期間的經營壓力。
花蓮市公所指出，非洲豬瘟引發的禁宰令不僅造成豬農暫停出貨，屠宰場、運輸、冷鏈及零售端皆受牽連，市場豬肉供應銳減、消費者購買意願下降，攤商平均營收下滑3至5成，市場人潮明顯減少。此外，除肉品業者外，連帶也影響周邊蔬果、水產及雜貨攤的買氣，使整體市場景氣陷入低迷。
魏嘉彥今日前往重慶市場關心攤商營運現況，傾聽業者心聲，他也請大家撐過這段時間，疫情終會過去，商機一定會回來。市民代表會主席楊哲灃、代表莊依婕、田珍綺等人也到場表達關切。
「防疫雖為當前首要任務，但在兼顧民生經濟上，政府更應主動伸出援手。」魏嘉彥表示，市公所此次減租紓困，是為了協助第一線攤商減輕壓力、穩定市場秩序，也希望藉由行政協助帶動消費信心，讓市場經濟能逐步回溫。他強調，市公所將持續觀察市場復甦狀況，必要時研議進一步補助或行銷措施，協助攤商重新站穩腳步。
此外，有花蓮在地肉商指出，花蓮的肉品來自在地豬農飼養，其實並不受外縣市非洲豬瘟影響，這次全面禁宰，讓沒有發生疫情縣市的豬農及肉商都無辜波及。
「花蓮市公所以攤位使用費減租的策略和攤商們共體時艱，減租的幅度由2成到5成不等。」花蓮市公所說明，花蓮市有5個傳統市場總計有648攤，其中豬肉攤位有86個，少數業者在這段時間以冷凍豬肉應急，但供貨只能到這個禮拜。歷年來花蓮市公有傳統市場曾因新冠疫情、攤招施作、地震以及這次的非洲豬瘟，攤商的生意大受影響。
照片來源：花蓮市公所
