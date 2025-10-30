非洲豬瘟衝擊攤商生計 黃琤婷籲啟動補貼與地方紓困

（記者陳志仁／宜蘭報導）台中養豬場爆發非洲豬瘟的疫情，中央宣布十五天禁宰、禁運的防疫措施，對豬農、肉品業者與依賴豬肉的小吃攤商，造成沉重壓力；宜蘭縣議員黃琤婷表示，這段時間對地方產業鏈是重大挑戰，政府除了防疫，也必須照顧民生，讓努力生活的家庭，不會在此時被迫倒下。

圖／宜蘭縣議員黃琤婷表示，政府除了防疫，也必須照顧民生！（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

黃琤婷指出，豬農面臨飼料成本高漲、豬隻無法出欄，市場肉攤與夜市小吃攤的營收驟減甚至歸零，已有業者掛出「公休」牌，擔心撐不過禁宰期；強調「這不是單一產業的困境，而是整條豬肉產業鏈的壓力與連鎖反應」；除中央應啟動補貼與低利貸款的機制外，要求宜蘭縣政府研議減免地方稅費負擔，在最關鍵的時刻協助業者紓困，讓基層家庭不必孤軍奮戰。

黃琤婷認為，「防疫要嚴謹，但生活也要顧！」建請地方政府積極與中央協調爭取資源，同時推出地方層級的支持方案，讓豬農、攤商與小吃店順利的度過難關；同時呼籲禁宰期過後，民眾共同支持國產的豬肉與本地攤商，用消費力量守護宜蘭的在地經濟。

