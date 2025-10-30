非洲豬瘟衝擊攤商 黃琤婷要求宜蘭縣府研議減免地方稅
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導
非洲豬瘟防疫措施延長，中央宣布15天禁宰、禁運，對豬農、肉品業者與依賴豬肉的小吃攤商造成沉重壓力。宜蘭縣議員黃琤婷今（30）日表示，這段時間對地方產業鏈是重大挑戰，政府除了防疫，也必須照顧民生，讓努力生活的家庭不會在這段期間被迫倒下。她並要求宜蘭縣府研議減免稅收，協助地方豬肉產業。
「這不是單一產業的困難，而是整條豬肉產業鏈共同的壓力。」黃琤婷指出，豬農面臨飼料成本不斷增加、豬隻無法出欄，市場肉攤與夜市小吃店營收短少甚至歸零，已經開始有店家掛出「公休」牌，擔心能否撐過這段時間。
除了中央應啟動補貼與低利貸款機制外，黃琤婷也要求宜蘭縣政府研議減免地方稅費負擔，在最關鍵的時刻協助業者紓困，讓基層家庭不必孤軍作戰。
「防疫要嚴謹，生活也要顧。」黃琤婷強調，地方政府應積極與中央溝通爭取資源，同時提供地方層級的支持措施，讓豬農、攤商與小吃店能度過難關。
黃琤婷更呼籲，禁宰期過後，大家一起支持國產豬、支持宜蘭本地市場與攤商，用消費力量守護在地經濟。
照片來源：黃琤婷辦公室
