非洲豬瘟衝擊產業！盧秀燕宣布推出3大支持方案 加碼補助豬肉攤1萬5千元

台中出現非洲豬瘟疫情，中央祭出禁運及禁宰措施，對全台養豬產業及民眾影響甚巨。繼中央昨天提出補助措施後，台中市長盧秀燕今天（31日）上午也在中央災害應變中心記者會上宣布推出3大支持方案，包括中央補助豬肉攤新台幣3萬元，台中市政府再加碼1萬5000元。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央宣布實施禁運禁宰政策，直至11月6日中午12時止，引起養豬產業憂心影響生計。為此，農業部昨天提出補貼措施，盧秀燕今天上午也在中央災害應變中心記者會上宣布加碼推出3大支持方案。

盧秀燕表示，市府今天推出3大支持方案力挺第一線支援防疫及受衝擊的民間業者，由於平常廚餘送焚化及掩埋處理都要付費，支持方案第一項是在防疫期間廚餘進場免處理費以感謝業者的辛勞。

盧秀燕續指，第二項支持方案是廚餘司機補助每車次最高1500元，由於駕駛須額外運到廚餘掩埋場及焚化爐很辛苦，且補助可依簽名紀錄回溯至23日起算；第三項則是中央宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，而中市同步加碼照顧公私市場404攤豬肉攤補助1萬5000元，合計共4萬5000元。

盧秀燕說，3大支持方案力挺業者感謝配合市府的調度，市府會簡化行政作業，主動聯繫市場管委會及攤商，讓補助對象儘快拿到補助，她也希望疫情能鎖在案場，病毒不外流，讓產業早日回到正軌。



