非洲豬瘟衝擊產肉品業鍊 農業部補助一次看

非洲豬瘟配圖，市場肉攤休息。廖瑞祥攝



全力防堵非洲豬瘟，農業部公告禁宰禁運豬隻至11月6日，衝擊肉品產業，行政院院會今（10/30）拍板通過「非洲豬瘟防疫精進措施及產業輔導補助方案」，針對養豬業者、屠宰場及第一線從業人員提供即時金援與成本補貼，全力穩定國內豬肉市場秩序。《太報》整理產業補助懶人包，帶讀者一次看懂補貼有哪些。

根據農業部公佈補助項目，包括養豬農民：針對延遲上市豬隻補貼飼料費用，每頭可獲810元；毛豬承銷人：停業期間可申請每人1.5萬元補助；肉品市場：補貼租金收入損失，最高20萬元／場；屠宰場：停宰期間補貼人事與勞務損失，每頭280元；傳統肉攤：暫停營業補貼3萬元／攤。

廣告 廣告

針對非洲豬瘟衝擊產業鍊，政院拍板通過農業部產業補貼方案。行政院提供

另針對異地批次母豬場因移動管制造成保育豬密飼死亡，每頭補貼2500元；主動通報疫情者，每案可獲5000元獎勵金。

針對非洲豬瘟衝擊產業鍊，政院拍板通過農業部產業補貼方案。行政院提供

為加強源頭管理，鼓勵廚餘養豬場於禁用期間改用飼料，農業部將對434場取得「再利用檢核」資格的業者提供，飼料差額補貼：每頭豬補貼300元；清運油資補貼：協助廚餘清運至指定場所，補助金額依規模介於8000至1.8萬元／場。

針對非洲豬瘟衝擊產業鍊，政院拍板通過農業部產業補貼方案。行政院提供

另外，農業部也啟動金融支持措施，包括貸款額度：依法登記的養豬場及屠宰場業者，新舊貸合計最高可貸600萬元；利息補貼：新貸與展延貸款皆享6個月利息補貼，上限1%，並免收保證手續費。

針對非洲豬瘟衝擊產業鍊，政院拍板通過農業部產業補貼方案。行政院提供

更多太報報導

快訊／川習會不到2小時落幕 雙方離場時握手致意

林岱樺獲正國會林佳龍力挺 3對手反應曝光！她嗆一事最重要：派系應排後面

堰塞湖潰決徐榛蔚奔台北拜廟 張峻狂酸「刊登尋人啟事」！縣府回應了