非洲豬瘟衝擊花蓮市場 豬肉攤11月起租金減半
因非洲豬瘟疫情，花蓮市5處公有零售市場約86個豬肉攤受到影響，依賴豬肉原料的小吃及肉製品攤也受波及，市長魏嘉彥今天關切攤商狀況，宣布11月起到年底，市場豬肉攤位使用費減租5成，其他攤位減3成，以減輕攤商營運負擔。
花蓮市有重慶、中華、復興、中山及大同5個公有零售市場，共648攤，其中86攤販售豬肉，自從中央祭出禁宰令，豬肉攤商生計受到衝擊，多數攤商被迫休市，部分攤商只能販賣冷凍庫存豬肉，預估這週就完售了。
重慶市場有28豬肉攤，胡姓豬肉攤商表示，賣豬肉30年，除口蹄疫短暫休市外，第一次碰上非洲豬瘟疫情，現在只能販賣庫存，也沒有多餘豬肉可以交貨給合作的餐飲業者，影響很大。
她說，花蓮的豬肉都是縣內自行屠宰，沒有外來豬，屬於封閉市場，應該不受疫情影響，且非洲豬瘟不會傳染給人，希望市公所能代為反映，開放花蓮屠宰豬隻。
中華市場主委鄭元漳說，中華市場有7個豬肉攤，因為禁宰令，攤商都已休假。豬肉占傳統市場民生消費購買重要一環，沒了豬肉攤，市場周邊消費力就會降低，魚跟雞肉銷量有逆向成長，但只到重陽節就沒了，接下來過年是傳統市場的淡季，往後這幾天，馬上就會看到沒有豬肉帶來的效應。
花蓮市公所表示，公有零售攤位使用費，每攤每月約2000到4000多元，豬肉攤約3000多元。
魏嘉彥與市代會主席楊哲灃及多位代表今早到重慶市場關心，魏嘉彥說，因應非洲豬瘟造成缺豬，影響買氣，下月起到年底減租，豬肉攤減5成、其他攤位減3成，減少攤商負擔，之後視狀況再決定是否延長。
