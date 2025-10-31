非洲豬瘟衝擊豬肉產業 北市加碼補助每攤1萬元

因應非洲豬瘟，中央宣布全台禁宰、禁運15日，北市31日加碼補助每攤1萬元，減輕攤商無法營業的經濟壓力。（本報資料照片）

因應非洲豬瘟，中央宣布全台禁宰、禁運15日，行政院30日拍板11億元經費，對豬產業鏈提供補助，其中傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤補助3萬元。北市市場處表示，日前針對公有市場受影響的633攤豬肉攤免收1個月租金，31日再加碼補助每攤1萬元，減輕攤商無法營業的經濟壓力。

市場處說明，除已針對公有市場受影響的633攤豬肉攤免收1個月租金外，今再加碼補助每攤1萬元，另對其他因豬瘟影響無法營業的雜貨類（含豬肉食品）1124攤及飲食類（豬肉料理）310攤，仍可依實際停業日數申請租金減免。

市場處統計，公有市場豬肉攤停業比率逾9成，顯示生計受到明顯衝擊，為協助攤商度過營運困難，市府決定在免租基礎上再加碼補助，以減緩禁宰禁運造成的損失，至於其他受影響的雜貨及飲食類攤商，將待中央提出一致性補貼標準後，再研議辦理。

市場處強調，此次加碼補助是支持公有市場豬肉攤商的重要措施，除穩定攤商信心外，也期望藉此維持市場經濟運作穩定，讓民眾在禁宰期結束後能儘快恢復正常採買，將持續關注中央政策及疫情發展，倘禁宰、禁運期間延長，北市將再研議延長免租措施。

