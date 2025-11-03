非洲豬瘟衝擊！北市攤商補助「一市兩制」議員批獨漏「這群人」

受非洲豬瘟疫情衝擊，北市府日前宣布公有市場豬肉攤商免租金1個月並加碼補貼1萬元，議員顏若芳指出，政策排除了同樣受創的攤集場攤商，造成「一市兩制」，造成不公平情形應改善。產業局回應，非公有市場部分近日將研擬補助方向。（徐佑昇攝）

受非洲豬瘟疫情衝擊，北市府日前宣布公有市場豬肉攤商免租金1個月並加碼補貼1萬元，不過議員指出，政策排除了同樣受創的攤集場攤商，造成「一市兩制」，造成不公平情形。產發局回應，非公有市場部分近日將研擬補助方向。

根據北市統計，截至113年底，全市攤販集中場攤位數達4210攤，大約為公有市場7459攤的6成。其中，大安、文山、北投、士林、中山、大同等多處攤集場都有豬肉攤，估計至少上百攤，若再加上受疫情波及的雜貨與飲食攤，潛在影響數恐達1400攤以上。

顏若芳指出，市場處在議會答詢時證實，北市各大攤集場約有110餘攤販售豬肉，其中多數已歇業，連帶影響雜貨與飲食攤約400餘攤，約有200攤同樣陷入停業或營收重挫。

顏若芳說，公有市場有政府作後盾，租金低、管理穩定；反觀攤集場多向私人地主承租，租金壓力原本就高，如今卻被排除在紓困名單之外，實在不公平。攤集場攤商也同樣面臨「無豬可賣、無生意可做」的困境，但市府的補貼政策卻僅限於公有市場，對攤集場攤商來說無疑是雪上加霜。

她強調，市府攤商補貼不應有差別待遇，在萬元加碼措施亦應惠及攤集場的豬肉攤商，並同時研擬對間接受影響攤商的支持措施，真正體恤基層攤商的艱難，不要讓攤集場的攤商，成為「被遺忘的一群」。

產發局長陳俊安回應，非公有市場補助部分，市府這一兩天內會著手研擬相關方案。

