非洲豬瘟衝擊 北市非列管豬肉攤商已約40攤申請補助

今(27)日北市議員許淑華、陳怡君、洪婉臻、郭昭巖等議員到議會財政建設委員會，建議市府擴大認定受豬瘟衝擊的攤商補助資格，並建請產發局再加碼補助。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台中非洲豬瘟疫情影響全台溫體豬攤商。今(27)日北市議員許淑華、陳怡君、洪婉臻、郭昭巖等議員到議會財政建設委員會，建議市府擴大認定受豬瘟衝擊的攤商補助資格，並建請產發局再加碼補助。市場處長黃宏光表示，非列管部分在議員積極爭取下，北市府予以造冊，協助攤商，申請時間到12月14日，目前有30、40攤來申請。

議員許淑華表示，議員對於在地市場攤商都很熟悉，長期有臨時攤商，或是自治會並未確實建置列管攤商的名冊，但是該攤商確實是長期在販售豬肉，但是沒有被造冊入列而被排除，對攤商而言是極大的衝擊、影響，因此才認為要擴大認定方案，目前中央也認定要擴大認定，造冊部分則由地方政府處理，中央在做、地方也須有所作為，是否有加碼補助，也須產發局、市場處研議，適時給攤商支援，大家都樂見。

議員陳怡君表示，有攤商反映自己有營業事實，但是卻沒有被造冊，因此希望補助也可以給予資格的放寬，業者也關心補助何時進帳，以及申請的方式不要太複雜。議員張文潔也說，希望相關的豬肉攤商、美食攤，甚至只要是與豬肉有關的攤商，都應該給予多多的關懷與補貼。

市場處長黃宏光表示，租金減免部分，在公有市場跟列管攤販集中區的豬肉攤，已經提供一個月免收租金的補助，相關規定也配合中央，至於其餘相關豬肉加工製品的攤商等，依據實際營業天數向市場處申請，市場處在程序都採行寬列，目前也都在審核中，業者也都做相關申請。

黃宏光說，第一梯次都針對公有市場進行造冊，跟中央爭取3萬元的補助，第二梯次的非列管部分，也在議員積極爭取下，北市府予以造冊，協助攤商，申請時間到12月14日，目前有30、40攤來申請。

此外，議員陳賢蔚表示，本次非洲豬瘟是台中市府的失職，但是自己希望了解台北市府因應本次疫情，需要多付出的經費的總額，由於他們的執政不利，讓北市花了多少費用來善後，必須要跟市民有交代，通過方案總經費有多少，必須跟委員會說明。

產業發展局長陳俊安表示，目前非列管攤商只要提出進貨證明，就會予以造冊，會由中央的三萬元補助，以及北市的一萬元補助，都會發放，由於目前還在造冊階段，將在結束造冊後三天內提供給財建委員會。

