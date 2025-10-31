非洲豬瘟衝擊 廚餘問題優先於市政活動遭批

▲議員江肇國質詢指出，市民野餐日活動，要求所屬四個清潔隊到場擺攤，造成基層人力緊繃(圖／柳榮俊攝2025.10.31)

[NOWnews今日新聞] 台中爆發非洲豬瘟事件後，中央禁止以廚餘養豬，導致家戶廚餘去化一夕間失控。市議員江肇國今（31）日在市議會質詢指出，大量清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾求助無門；然而市府環保局官網卻未更新相關防疫公告與指引，反而充斥各式市政宣傳，包括普發現金、購物節、市民野餐日等活動，甚至要求所屬四個清潔隊到場擺攤，造成基層人力緊繃。他要求市府即刻停辦活動，回歸防疫主軸。

江肇國痛批說，環保局不但官網公告充斥市政宣傳，還要求清潔隊在11月2日「市民野餐日」支援活動，忽視第一線同仁近日為廚餘收運與焚化超載奔忙的困境。他強調，市府應立即停辦活動，將資源與人力全數回到防疫與民生服務。

江肇國指出，民眾當前最需要的是清倒廚餘的注意事項與操作指引，但環保局官網至今未設專區或發布公告，也缺乏公共衛生風險提醒。他批評，市府網站不發布必要資訊，卻大張旗鼓宣傳各種市政活動，顯示優先順序嚴重錯亂。

他強調，市府應尊重第一線同仁的勞動權益與休息時間，停止一切與防疫、民生無關的動員，並呼籲立即停辦市民野餐日，把資源、人力與注意力全部回到防疫與民生服務。

