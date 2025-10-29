▲非洲豬瘟衝擊 張市長宣布暫免豬肉攤商市場使用費。（圖／市府提供）

【記者范文濱/桃園報導】

桃園市長張善政29日上午主持市政會議時表示，因應國內上週出現首例非洲豬瘟疫情，市府第一時間成立跨局處應變小組，並啟動「十道防疫防線」，全力防堵疫情擴散。防疫措施包含完成全市261家養豬場疫情調查、加強查緝可疑肉品、啟動廚餘防疫機制，以及動用第二預備金5,000萬元協助業者，共同守護桃園畜牧產業安全。

張善政市長指出，防疫固然重要，但更關心疫情對攤商的影響。因中央啟動禁運與禁宰措施，桃園市16座公有市場中，已有逾百攤豬肉攤商因供貨中斷而暫停營業。為減輕衝擊，市府決定自10月22日起回溯計算，至恢復屠宰作業前，暫免收取市場使用費，協助攤商度過營運難關。張市長強調，市府不會讓攤商孤軍奮戰，將持續盤點業者與消費者實際需求，研擬多元協助措施，確保產業穩定與民生供應無虞。

廣告 廣告

張市長進一步說明，目前桃園尚未出現非洲豬瘟疫情，但市府絕不鬆懈。農業局持續加強養豬場監測與訪查，環保局嚴格落實廚餘防疫與處理流程，並追蹤肉品流向；教育局亦要求各校嚴格把關營養午餐食材，確保豬肉來源安全，讓家長安心。

張市長強調，面對疫情挑戰，市府將以跨局處合作強化防線，與業者及市民共同守護食品安全與城市防疫韌性，攜手平安度過防疫難關。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑