非洲豬瘟衝擊！業者陳情生計斷炊 何欣純籲中央「補助從速從寬」

立法委員何欣純今邀肉品業者座談。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕台中爆發非洲豬瘟疫情，中央啟動緊急防疫措施，屠宰場與豬肉攤商被迫停業15日，影響豬肉供銷產業鏈生計，立法委員何欣純今(29日)在建國市場舉辦「市場豬肉業者座談會」，邀集屠宰、運輸、分切加工、肉品拍賣及市場豬肉攤商意見交流，盼中央儘速祭出補助方案，讓受衝擊產業能夠度過難關。

座談中多位業者陳情指出，防疫政策雖屬必要措施，但停業期間完全無法營運，收入歸零，卻仍須支付租金、水電與貸款利息，經營壓力沉重，尤其員工停工亦無薪可領，家庭生計面臨困境，呼籲政府比照過去防疫停業補助，提供租金與工資津貼，以「體恤民生產業」的角度，給予即時紓困。

何欣純指出，今日座談聚焦兩大重點，第一是防疫清消作業的落實，現場多位業者反映，運豬車輛清潔與消毒尚未徹底，存在潛在風險，她將立即反映農業部督導台中市政府農業局，全面加強從豬場到關聯場域及運輸車輛的清消作業，包含車輛、人員與物流動線，務必執行到位，防堵疫情擴散。

第二部分則是關於豬肉產業生計衝擊，何欣純強調，因應非洲豬瘟疫情所實施的禁宰與禁運措施，導致豬肉拍賣場停擺、屠宰作業暫停、運輸中斷、分切加工及市場販售全面受限，補助起算日應自禁宰令發布當天開始認列，確保補助措施周延到位，中央相關部會應共同研擬補助方案並從寬認定，務必讓補助措施做到周延，真正照顧到每一位受到衝擊的產業工作者。

