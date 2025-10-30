非洲豬瘟衝擊 澎湖馬公市2市場豬肉攤租金減免1個月

因應台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運十五天，對豬肉產業造成嚴重衝擊。馬公市公所29日傍晚宣布，針對澎湖最大的北辰及文澳兩大公有市場的豬肉攤商，全面實施一個月攤位使用費減免措施，以減輕攤商在防疫期間的經濟壓力。

澎湖馬公市北辰及文澳兩大公有市場的豬肉攤商，全面實施一個月攤位使用費減免措施。(圖/翻攝自google地圖)

馬公市長黃健忠表示，非洲豬瘟防疫工作必須嚴格把關，但市民的日常需求與攤商的生計同樣重要，「豬肉攤商不該在這場防疫戰中孤軍奮戰」，市公所會站在一起共同度過這段營運低潮，維持市場穩定與市民安心。黃健忠也感謝所有攤商在艱難時期仍配合各項措施，展現與政府並肩防疫的責任感。

馬公市公所市場管理所指出，目前登記在案並實際營業的豬肉攤商共有40攤，均可直接受惠於此次減免措施。市場管理所將主動逐一通知攤商，並確認名冊，免去繁瑣申請程序，確保政策能即刻落實，讓攤商安心專注於防疫與營運調整。

市公所強調，後續將依中央疫情防控規定，滾動檢討減免期限，視情況持續提供攤商必要的協助。同時提醒市民，除生鮮豬肉暫停供應外，其他食材供應正常，無須恐慌囤貨。市公所將持續關注疫情發展，並與中央保持緊密合作，全力兼顧「防疫安全」與「民生安定」，讓市民能安心生活，也讓攤商能在困境中看見希望。

