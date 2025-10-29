非洲豬瘟衝擊 議員促研擬紓困

非洲豬瘟禁運禁宰，基隆市場已出現無肉可賣困境，議員要求市府酌與攤商減免租金。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

台灣非洲豬瘟防線失守，十一月六日以前活豬禁運禁宰，市場攤商已出現無豬肉可賣情況，基隆市議員張顥瀚二十九日在市議會緊急提案，要求市府應調查並減免攤商租金；市長謝國樑表示，雖然基隆沒有養豬產業，但是小吃之都，有使用豬肉，市府感同身受，會和產發處及財主單位討論可用的財源，將請示中央，動用災害準備金，盡力協助商家度過難關。

市議員張顥瀚二十九日在市議會定期會前緊急提案，請市府對禁運禁宰期間受影響的公有市場攤商，進行減免攤位租金，產發處應主動研擬店家在暫時歇業損失的相關補助或紓困方案。

廣告 廣告

張顥瀚說明，國內爆發非洲豬瘟疫情，雖基隆是全台唯一沒有養豬及相關產業的縣市，但為了防堵病毒蔓延，確保病源掌握，中央已宣布全國活豬禁運禁宰十五天，不少基隆在地小吃、餐廳陷入斷貨危機，建議市府對禁運期間受影響的公有市場豬肉攤商，減免攤位租金，這在台北市、台中縣、嘉義縣都在做，市府應體民所苦，適度補貼，此外，基隆有很多小吃攤都與豬肉相關，包括廟口滷肉飯、控肉飯、麵店都是用豬大戶，因此應整體評估，接下來民生衝擊補貼及補助，否則用溫體豬業者短期內面臨歇業可能，市府有必要立即進行紓困研擬。

非洲豬瘟重創基層攤商，市長謝國樑與產發處研擬補貼方案。(記者王慕慈攝)

產發處長蔡馥嚀說，基隆沒養豬場及運輸屠宰事業體，公有、零售市場租金補助基本沒問題，禁運十五天，會再全面盤檢因應研議。

張芳麗市議員強調，租金減免無濟於事，每攤約幾百元而已，對攤商有助益的，主要在水電開銷，按實際去幫忙。吳驊珈指新冠疫情期間也有補貼方式，統籌後可公告周知，對相關產業比較有助益。