非洲豬瘟補助出爐 豬農、肉攤等都可申請
補助包括提供新舊案貸款，半年補貼利息1%，原廚餘養豬場每頭飼料差額補助費300元，其他豬農在這段期間延遲上市的飼料費每頭補助810元，零售市場肉攤每攤3萬元，預計11月3日開始接受申請。
案例場清消後仍驗出豬瘟病毒 出動化學兵支援
廚餘、環境都可能是防疫破口？ 一文看懂非洲豬瘟病毒傳播鏈
染疫豬場二度清消仍驗出2處陽性 國軍化學兵出動支援
