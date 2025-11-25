非洲豬瘟補助卡關多 黃琤婷要縣府進市場逐攤協助

（記者陳志仁／宜蘭報導）非洲豬瘟防疫進入關鍵期，在肉品小組年末會員大會中，現場攤商最關心的，就是中央補助申請流程是否明確；依規定，毛豬承銷人因禁運進宰期間暫停業務者，可申請每人1.5萬元補貼，配合防疫而暫停營業的傳統肉攤，也可申請每攤3萬元的補助。

然而距離12月5日申請截止日僅剩數日，許多攤商仍困惑「該怎麼拍照才算合格」，焦急心情溢於言表；面對攤商普遍的焦慮，宜蘭縣議員黃琤婷呼籲縣府應立即整合跨單位資訊，成立「一站式服務」窗口，協助攤商在同一流程內完成檢核、拍照與資料準備。

廣告 廣告

有攤商坦言，補助雖分為承銷人與肉攤兩大類，卻分屬不同部會管理，承銷人由農業部受理，肉攤補助則隸屬經濟部；中央權責分立，導致地方端難以一次統整資訊講清楚，加上申請表格格式、拍照規範及佐證資料要求皆不同，不少攤商擔憂，「怕申請錯、怕資料漏、最怕來不及。」

黃琤婷指出，目前各單位說法不一致，讓申請更加混亂，有人擔心照片不符規定會被退件，有人則怕時間不足無法補件；要求縣府農業處及工旅處應加速協調，協助各公所完成「受影響攤商造冊」，並派員進入市場逐攤指導，手把手協助拍照、確認資料齊備，避免因行政疏漏造成攤商權益受損。

黃琤婷直言，「行政流程不應成為攤商領不到補助的理由，這不是攤商的錯，而是政府資訊沒有整合好」；攤商在防疫期間已全力配合，地方政府更應扮演「跨部會聯繫者」角色，盡速與中央取得一致指引，並於市場端建立「一站式代辦服務」，讓攤商免於奔波、一次就能將資料處理完善，「一個也不能少」。

更多引新聞報導

黃琤婷總質詢力促改革 縣政瓶頸與淹水補助受檢視

災民辛苦！宜蘭淹水補助缺口多 黃琤婷促政府全面檢討

