非洲豬瘟補助方案出爐！祭出金援、貸款、油資補貼 最快下周可申請

台中爆發非洲豬瘟，行政院下令禁運禁宰共15天，期間造成豬農等相關業者損失，為降低業者損失，行政院今(10/30)日通過非洲豬瘟輔導補助方案，包括豬農、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉商、異地批次母豬場、疫情主動通報者均為補助對象，而對於依法登記之養豬場、屠宰場之負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響之農民組織及農企業，新舊貸均給予利息補貼。

農業部長陳駿季於院會後記者會中表示，整個補助的預算規模初估將近11億元，後續相關作為盡可能在下個禮拜以後會接受申請，因為這期間必須有一些行政作業的程序，但農業部會儘快處理。

農業部今日於行政院院會就「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案及邊境防疫」進行報告，行政院長卓榮泰裁示，豬隻禁運禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型之飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者之輔導補助方案，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助之受理申請，讓政府補助迅速到位。

農業部指出，在禁用廚餘期間，轉用飼料每頭豬補助300元差額，協助清運的油資補助依據規模每場補助8000到1萬8000元；在禁運禁宰期間因豬隻飼養過程較長，豬農飼料補貼每頭810元；肉品市場的租金及營運損失每場最高補助20萬元；毛豬承銷人暫停業務的部分每人給予1.5萬元；屠宰場是用豬隻原本屠宰的數量，每頭補貼280元。

農業部說，傳統肉攤暫停營業期間每攤補助3萬元，養豬場有採用異地飼養的模式，因禁運無法移轉養殖每頭補助2500元，另外，農民發現疑似案例及早通每個案件會給予5000元獎勵。

除了相關補助外，金融部分也有一些支持方案，農業部表示，不論是新貸或舊貸都有利息補貼，新貸補助是自撥貸日起 6 個月之利息，並以 1%為上限，舊貸可申請展延 6 個月本金，展延期間補貼利息，並以 1%為上限，補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計 600萬元，且免收相關保證手續費。

