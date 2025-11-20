非洲豬瘟補助未納入外攤商 許清順籲市府從寬認定

桃園市議員許清順關心非洲豬瘟衝擊與蘆竹公墓長期未改善問題。圖：黨團提供

桃園市議會今(20)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員許清順關心非洲豬瘟衝擊與蘆竹公墓長期未改善問題。有關非洲豬瘟造成的衝擊，許清順指出，中央補助每攤3萬元、市府加碼1萬元，但僅補助列冊肉攤，市場外攤商同樣因禁運停業卻未納入。許清順要求市府全面盤點、從寬認定，避免補助只補到一半的漏洞。

經發局長張誠表示，已與經濟部溝通，後續將依據中央公布的指導原則辦理相關補償事宜。市長張善政也表示，因涉及攤商數眾多，需花點時間盤點，但市府會從寬處理。

此外，許清順也關心蘆竹公墓多年影響周邊民眾生活、遲未改善，批評市府僅以「列入排序」回應多年，毫無具體期程。要求市府儘速提出明確時間表，跨局處確立遷葬與綠美化推動方向。

對此，副市長蘇俊賓回應，公墓遷葬議題已納入市府城市空間發展會報統籌。針對僅需進行綠美化的公墓，因不涉及地目變更，可優先辦理；涉及土地使用分區或地目變更者，因程序較為繁複，將依作業進度逐案辦理。該案都發局已納入列管，並將依個案作業進度逐步推動。

張善政也表示，目前尚無機關明確提出該筆土地使用需求，將與其他公墓遷葬作業一併評估辦理，市府會儘量加速推動相關作業。

