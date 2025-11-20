非洲豬瘟補助標準不一致 許清順議員：補齊制度並加速建設

【記者范文濱／桃園報導】

非洲豬瘟疫情趨緩後，中央補助每處豬攤三萬元，市府並加碼市場內豬攤一萬元，但市場外合法豬攤卻被排除，引發基層不滿。許清順議員市政總質詢指出，市場外攤商同樣遵守檢疫規範並承擔防疫成本，卻因設置位置不同而喪失補助資格，標準明顯失衡。他要求市府補齊制度，比照市場內補助一致發放，讓產業在疫情後得以公平復原。

許清順議員也指出，蘆竹十一公墓位於住宅密集區，長年影響市容景觀與居民觀感，並限制周邊發展。他建議市府啟動遷葬評估，將騰出腹地規劃為市民藝文中心，結合展演、閱讀與文化育成，補足蘆竹缺乏大型藝文設施的缺口，提升生活品質與城市文化能量。

在交通與學童安全方面，許清順議員要求市府全面盤點校園周邊無號誌斑馬線，提升行穿線反光係數，必要時增設嵌入式反光燈，避免孩童誤以為看到斑馬線即可通行。他也請教育局持續宣導停看聽原則，強化學生路口判斷能力，降低雨夜視線不佳時的事故風險，打造更安全的通學環境，並促相關單位定期檢視設施，確保有效改善，以符需求。

在基礎建設與運輸服務方面，許清順議員要求工務局儘速處理仁愛路與南山路口天橋鏽蝕問題，指樓梯縫隙已遭腐蝕，恐影響結構安全；並關切蘆竹大型天幕籃球場地面破損多年，要求公所提報經費改善。此外，他指出A10山鼻站末班車僅行駛至二十一時三十分，不便學生返家，建議增開晚間班次，並規劃桃小巴銜接捷運，提升大眾運輸可及性。

