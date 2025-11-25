非洲豬瘟補助申請混亂 黃琤婷籲縣府即刻協助造冊與拍照

非洲豬瘟防疫期間中央補助的申請混亂，宜蘭縣議員黃琤婷籲縣府即刻協助造冊與拍照。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

非洲豬瘟在肉品小組年末會員大會中，現場攤商最關切的，就是非洲豬瘟防疫期間中央補助的申請流程。依規定，毛豬承銷人因禁運進宰期間暫停業務者，可申請每人一萬五千萬元補貼；傳統肉攤因配合暫停營業所造成的收入損失，也可受理每攤三萬元補助。但距離十二月五日申請截止日僅剩數日，許多攤商仍困惑「該怎麼拍照才算合格」，令攤商焦急萬分，宜蘭縣議員黃琤婷呼籲縣府應主動整合資訊，成立「一站式服務」，協助攤商申請補助。

有攤商無奈表示，補助雖分兩種，但分屬不同部會，承銷人由農業部受理，至於肉攤補助則由經濟部負責。中央權責劃分不同，導致地方端無法一次講清楚，加上申請文件格式、拍照要求各自不同，「怕申請錯、怕資料漏、最怕來不及」。

黃琤婷要求縣府農業處、工旅處加速資訊整合，儘速協助各公所完成「受影響攤商造冊」，並派員進到市場逐攤指導，協助拍照、確認資料齊備。她強調，中央補助的目的就是協助因防疫受影響的第一線業者，行政流程不該成為攤商領不到補助的理由，這不是攤商的錯，是政府資訊沒有整合好。

攤商普遍反映，現階段各單位說法不一，讓申請更添混亂，有人擔心照片不符規定會被退件，有人則害怕時間不足無法補件。