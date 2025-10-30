非洲豬瘟補助「最高可領20萬」！下週一開放申請 主動通報獎勵5000元

記者柯美儀／台北報導

台中梧棲養豬場爆發台灣首例非洲豬瘟，台中農業局派人加強清消。（圖／台中市府提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心於今（30）日下午召開第42次會議，非洲豬瘟疫調進展，台中「案例場」經兩次清消仍驗出非洲豬瘟病毒陽性，指揮官農業部陳駿季部長表示，已請國防部化學兵進駐支援，並要求台中市府全力配合清消。同時也針對廚餘掩埋防堵野豬入侵、中央與地方協調廚餘去化、以及各項補助方案進行說明。

林念農說明全國第二輪豬場分級訪視進度，指出全國共5441場養豬場，目前已完成3744場。其中屬於高風險的豬場共有571場，相關單位已優先完成訪視，目前各地訪視結果均未發現異常。而先前南投通報零星死亡案例，檢驗結果為陰性。

不過，林念農指出，台中「案例場」經兩次清消後，仍在2處檢出非洲豬瘟病毒陽性反應。陳駿季則說，病毒核酸殘留代表風險仍存在，必須高度警戒，避免污染擴散至其他地區；為強化防疫，已請國防部化學兵支援協助。

至於廚餘掩埋場，外界擔憂山豬、野豬進入，食入含有非洲豬瘟病毒的廚餘，造成疫情擴大，陳駿季對此表示，目前已要求地方加強防範措施，包括加厚覆土、強化圍籬，並由環境部派員進駐台中應變所，由環境部擔任協調官，集中處理廚餘去化及場區消毒，「把病毒鎖在台中」，確保全國疫情不擴散。

豬瘟補助支持方案。（圖／農業部提供）

而在全國實施豬隻禁運、禁宰及暫停廚餘養豬期間，農業部推出多項補助與貸款減息方案，協助養豬戶及相關產業度過短期衝擊。陳駿季表示，補助申請將於下週一開放受理，補助對象涵蓋廚餘養豬場、屠宰廠、肉品市場及傳統市場攤商等。

豬瘟補助支持方案。（圖／農業部提供）

針對廚餘養豬場，農業部將補助改用飼料的成本差額，每頭豬補助300元；若協助載運廚餘至環保單位指定地點，則可申請油資補助8000至1.8萬元。此外，養豬戶每頭補助800元、屠宰廠每頭補助280元、異地批次母豬場每頭補助2500元；肉品市場最高補助20萬元，承銷人每人補助1.5萬元，傳統市場豬肉攤則由經濟部補助每攤3萬元。農業部也鼓勵主動通報異常案例者，每案可獲獎勵5000元。

