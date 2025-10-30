非洲豬瘟補貼措施出爐 農業部：預算規模初估將近11億元

農業部長陳駿季在行政院會後記者會表示，因非洲豬瘟補助的預算規模初估將近11億元，影響人數多達6.2至6.4萬人，由於有些行政作業程序尚待完備，盡可能在下周一接受申請。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台中爆發非洲豬瘟，行政院下令禁運禁宰共15天，期間造成豬農、攤商等相關損失，行政院會今(30)日通過農業部所提的非洲豬瘟輔導補助方案，包括：豬農、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉商、異地批次母豬場、疫情主動通報者均為補助對象，而對於依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，新舊貸均給予利息補貼。農業部長陳駿季在行政院會後記者會表示，補助的預算規模初估將近11億元，影響人數多達6.2至6.4萬人，由於有些行政作業程序尚待完備，盡可能在下周一接受申請。

廣告 廣告

農業部今日在行政院會就「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案及邊境防疫」進行報告，行政院長卓榮泰裁示，豬隻禁運禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型的飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者的輔導補助方案，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助受理申請，讓政府補助迅速到位。

根據農業部規劃，在禁用廚餘期間，每頭豬轉用飼料餵食補助300元差額，協助清運的油資補助依據養豬場規模補助8000到1萬8000元；在禁運禁宰期間，因豬隻飼養過程較長，豬農飼料補貼每頭810元；肉品市場的租金及營運損失每場最高補助20萬元；毛豬承銷人暫停業務的部分，每人給予1.5萬元；屠宰場是用豬隻原本屠宰的數量，每頭補貼280元。

因應非洲豬瘟全國禁運宰期間之飼料差額及廚餘清運油資補助。 圖：農業部提供

另外，傳統肉攤暫停營業期間，農業部擬每攤補助3萬元，養豬場有採用異地飼養模式，因禁運而無法移轉養殖者，每頭豬補助2500元，另民眾發現疑似案例通報檢舉，查經屬實後，每個案件會給予5000元獎勵。

除了相關補助外，農業部表示，不論是新貸或舊貸都有利息補貼，新貸補助是自撥貸日起 6 個月的利息，並以 1%為上限，舊貸可以申請展延 6 個月本金，展延期間補貼利息，並以1%為上限，補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計 600萬元，且免收相關保證手續費。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中市府非洲豬瘟疫調報告仍有盲點！中央組10人專家疫調團隊進駐

趁非洲豬瘟猛攻盧秀燕 藍控民進黨轉移邊境管制失能焦點

一級生產鏈從業人員/業者之輔導補助。 圖：農業部提供

一級生產鏈從業人員/業者之輔導補助。 圖：農業部提供