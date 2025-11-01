非洲豬瘟襲台破口是「空運包裹」？《法外滋味》全集 中國未檢驗零食靠「小三通」流竄台灣夜市？跨海直擊「灰色淘金鏈」 追查甜祕密 瘦的幻覺

鏡新聞採訪團隊製作《法外滋味》三部曲：暗渡、甜秘密、瘦的幻覺

《暗渡》

非洲豬瘟襲台，難道破口之一是空運包裹嗎？

採訪團隊揭密，中國賣家大剌剌在私密社團

販售未檢驗之中國零食、違禁肉製品

甚至教導買家，用「夾帶」方式避開海關檢查

一旦在台灣食用成為廚餘 影響重大

未經檢驗、報關的中國零食，又是如何靠著「小三通」進到台灣？

流竄夜市、商圈和網購平台、社群

採訪團隊跨海直擊這條「隱身海上」的灰色淘金鏈

《甜祕密》

入口的危機：糖

你有聽過「糖胖症」嗎？

國內有8成糖尿病患者，伴隨體重過重和肥胖

政府祭出「無糖免稅、含糖稅」能有效減糖嗎？

專家示警，國人攝取糖來源大宗：手搖飲

採訪團隊揭密，你喝的微糖手搖飲，實際一點都不微甜

一天喝一杯微糖手搖飲=一年喝下14.6罐果糖糖漿

而人工甜味劑「零熱量」，難道就等於「零風險」嗎？

我們揭開包裝上的「健康話術」建立消費者識讀

《瘦的幻覺》

減重風氣盛行! 帶動減重族瘋打「瘦瘦針」熱潮

但這外型像小藍筆的針劑，真的是萬靈丹嗎？

採訪團隊直擊，瘦瘦針私售亂象猖獗

內容物真偽、藥物品質都不可考

這一針下去，是減重? 還是傷身？

有人偷渡「舌尖上的刺激」

有人包裝「零糖、低卡」的幻覺

也有人販賣「變瘦、變好」的幻想

在這些看似不同的市場背後，都是同一種焦慮在推動

就是既想滿足味蕾，卻也想吃得更健康、更快達成理想的自己

只是當這種「焦慮」成為一門生意

要當心！它也可能成為另一種陷阱

