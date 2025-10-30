非洲豬瘟襲擊彰化！爌肉飯小吃店「最後一鍋」賣光 業者推滷雞腿救急

非洲豬瘟導致溫體豬肉供應短缺，彰化地區的小吃業者紛紛推出創新替代方案以維持生計！爌肉飯業者轉而推出滷雞腿飯，肉羹店則將豬肉更換為雞肉製作「雞肉羹」。業者維持原有的滷汁風味與配方，只更換了主要肉品，獲得顧客的正面回饋。彰化縣議員楊子賢前來品嚐，認為滷汁的「靈魂味道」與記憶中完全相同。面對「沒有豬肉」的困境，這些創新的嘗試不僅展現了小吃業者的韌性，也為消費者提供了新的美食選擇！

非洲豬瘟襲擊彰化！爌肉飯店「最後一鍋」賣光 業者推滷雞腿救急。(圖／TVBS)

近期因非洲豬瘟導致溫體豬肉供應短缺，彰化地區依賴溫體豬肉為生的小吃業者紛紛推出創新替代方案以維持生計。爌肉飯業者轉而推出滷雞腿飯，肉羹店則將豬肉更換為雞肉製作「雞肉羹」。這些創新產品不僅保留了原有的滷汁風味與配方，還獲得了顧客的正面回饋，成為業者在這段特殊時期的生存之道。

彰化地區的爌肉飯業者面臨最後一鍋爌肉售罄的情況，許多喜愛這道美食的民眾紛紛奔走多家店家，希望能在供應中斷前最後品嚐一次，有民眾甚至打趣表示近期可能要吃素了。面對無豬肉可賣的困境，業者為了維持生意，推出了滷雞腿作為新品。

豬瘟缺豬肉 彰化小吃業推「雞肉版」救急。(圖／TVBS)

這道滷雞腿油亮誘人，看起來十分可口。彰化縣議員楊子賢前來品嚐並應邀吃了2碗，他表示第一口就先嚐了白飯，認為這個滷汁和記憶中的靈魂味道完全相同。業者解釋，他們使用既有的滷方，只是將豬肉換成雞腿，並因應肉質纖維較厚的特性，調整為文火慢燉慢滷的烹調方式。這款「期間限定」的雞腿飯，口碑已經直逼店家的招牌爌肉。

原本製作豬肉羹的店家也改用雞肉製作「雞肉羹」。(圖／TVBS)

除了爌肉飯業者，原本製作豬肉羹的店家也改用雞肉製作「雞肉羹」。顧客品嚐後表示，雞肉的口感雖然與豬肉略有不同，但若不是店家主動說明，實在難以分辨。業者維持原本的配料和湯頭配方，只更換了主要肉品，並幽默地在店內貼出「紅雞－霸分登場」的標語，諧音「100分」。

當被問及為何改用雞肉時，業者直言：「因為沒有豬肉。」雖然溫體豬肉短缺對小吃業者造成不小的影響，但他們透過推出各種應變方案，希望能夠度過這段「非常時期」。這些創新的嘗試不僅展現了小吃業者的韌性，也為消費者提供了新的美食選擇。

