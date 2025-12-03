非洲豬瘟西班牙新增7例確診 總病例數增至9例
全球第三大豬肉及產品生產國 歐盟獸醫緊急應變小組投入控制疫情
西班牙繼上周在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟，西班牙農業部2日表示，當局在巴塞隆納附近再發現7隻死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。這一波疫情是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，引發外界對西班牙強大豬肉出口產業的憂慮。
西班牙每年出口近300萬噸豬肉及豬肉加工品至逾百國，外界關注若疫情擴散至豬場，恐重創這個全球第三大豬肉及相關產品生產國。西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）表示，目前已有約三分之一的進口國為安全起見，暫停自西班牙進口。
普拉納斯昨天對中國決定繼續接受巴塞隆納以外地區進口豬肉的決定，表示歡迎。而中國是西班牙豬肉的最大出口市場。
法新社報導，超過100名軍方緊急應變單位成員、加泰隆尼亞（Catalan）地方官員及歐盟專家正合作尋找新病例並防堵疫情。非洲豬瘟對人類無害，但對豬隻極具毀滅性。
農業部聲明指出，實驗室檢測證實在切達尼奧拉德爾巴列斯市（Cerdanyola del Valles）發現的7隻死亡野豬，均感染非洲豬瘟，地點「非常接近」首次發現兩隻病例的區域。聲明補充，對感染區域半徑20公里內的豬場進行檢查後，「未發現症狀或相關病變」。
農業部表示，歐盟執行委員會獸醫緊急應變小組（Veterinary Emergency Team）已於2日加入防疫工作，「評估現場已實施的各項措施並提出建議」，以期「盡速」控制疫情。
非洲豬瘟目前也蔓延至波羅的海國家與東歐地區，是2014年自俄羅斯傳入。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
半裸疑遭割耳甩巴掌！于朦朧生前「戴電擊器受虐照」流出 網全看哭
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今有粉絲公布他直播戴電擊器的照片，不捨表示：「若是說錯了話就即時被電擊？朦朧你還受了什麼樣的痛......」三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 1
派出所養貓成「滅蛇英雄」？野保團體：凸顯遊蕩動物問題
近日多篇報導指出「台中大雪山山區大棟派出所餵養的貓咪，竟會協助捕蛇、鼠」，讓不少民眾嘖嘖稱奇，大讚貓咪具有靈性、維護周邊安全等，然而野保團體卻認為，本次事件凸顯遊蕩動物對原生野生動物具有威脅，且蛇類為山林生態系的重要掠食者，不該視其為害蟲。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「女裝電商霸主」2度打運將百萬交保！發聲道歉自曝「整臉黑青照」
上櫃成衣大廠「美而快」（5321）董事長廖承豪日前因涉嫌傷害及妨害秩序等罪遭起訴，經法院裁定以100萬元交保。廖承豪隨即發表聲明向社會大眾致歉，並澄清此案與集團旗下所有公司的財務及業務經營無關，各品牌營運一切正常，他也自曝整臉「黑青」的照片跟驗傷單。中天新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
基隆「山坡宅」火警！消防破門救中風翁 水線拉數百公尺
基隆市2日中午發生驚險火警！一棟位於山坡上的透天民宅起火，濃煙不斷往外竄，一名因中風行動不便的住戶受困屋內。由於起火戶位在窄巷深處，消防車無法進入，只能停在外面的大馬路，水線拉了幾百公尺，最終克服困難環境，驚險將傷者救出。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
廣州舉辦「2025年兩岸暨港澳 • 東南亞華文媒體廣州行」近50名媒體人探訪羊城
【記者 蔡叔涓／廣州 報導】廣州市政府臺辦舉「2025年兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行」12月2日在廣州舉行台灣好報 ・ 9 分鐘前 ・ 發起對話
山區派出所「餵野貓滅蛇」挨批 野保團體嘆：社會對蛇有深刻誤解
據了解，大棟派出所內常有蛇類築巢下蛋，小蛇孵化後四處亂鑽，常有值班員警被嚇到，後來流浪貓「咪咪」來到派出所，幾經餵食後帶著其他貓咪來報到，約有6隻野貓常駐，而這些貓除了吃貓飼料外，也會抓蛇、殺鼠，讓所內蛇的數量大幅減少。對此，「為野生動物而走行動聯盟」指出...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 2
減重努力過頭 荷爾蒙失衡更發胖
網紅三寶媽林萱有健身教練身分，在生第一胎時只花半年就把體脂降到17%，第二胎卻完全無法複製減重經驗。雖然提高訓練強度、更...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業
香港大埔宏福苑大火持續釀出慘重傷亡，截至 12 月 2 日清晨，官方確認死亡人數已升至 156 人，另有 30 名居民仍下落不明，29 具遺體尚待進一步辨識。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。不過傳出該公司突然停業，罹難者家屬未來恐怕求償無門！三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 2
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
才來台灣4個月「爽領普發1萬」還嗆台灣人 中配若瑜道歉網更怒了
普發1萬上路，一名來自四川、剛嫁到台灣4個月的中配YouTuber「若瑜」發布了領取普發萬元現金的影片，見到網友留言「領了我們一萬塊，就要承認中華民國是個國家」卻反嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」，引起抨擊。若瑜事後發布道歉信，網友見狀不買單還更怒了！三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 1
高中生惡搞燒壞鍋還落跑 師親自領人道歉賠償
嘉義一間連鎖火鍋店，發生有4名高中生惡搞，讓鍋子乾燒冒煙，提醒關火也不理，最後把鍋子燒壞了要求賠償竟然開溜，結果事件傳到學校，老師直接領著學生登門道歉並賠償店家損失，給學生一次震撼教育。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 23
「西芹汁」降血壓又能排毒！營養師提醒有7種人不適合喝 別急著跟風
近期這股從歐美延燒至亞洲的「西芹汁」風潮，營養師指出，西芹汁確實是十分健康的飲品，雖有多項健康益處，但也並非人人適合，有特定7類族群應謹慎飲用，民眾飲用前，最好先諮詢醫師或營養師的專業意見，才能確保飲健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
推動數位民主！獲瑞典「正命獎」肯定 唐鳳：榮耀屬於台灣
[Newtalk新聞] 中華民國無任所大使暨前數發部部長唐鳳，日前受到享有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「正命獎」（Right Livelihood Award）肯定，也成為台灣首位得主。在頒獎前夕唐鳳現身斯德哥爾摩大學準備演說。她在臉書上分享演說內容，並表示要將這份表彰其推動數位民主貢獻的榮耀獻給台灣，強調自由民主是先賢血汗淬鍊，未來將持續用AI導流衝突，打造「地熱民主」。 正命獎被國際媒體稱為「另類諾貝爾獎」，是一個極具聲望的國際獎項。它創立於1980年，創立目的是表彰和支援那些為當今世界面臨的最緊迫挑戰，提供切實可行和模範答案的人。與諾貝爾獎不同，正命獎更側重於草根性和實踐性的解決方案，關注領域涵蓋環境保護、人權、可持續發展、和平與非暴力行動等。它代表了一種對主流價值觀和傳統發展模式的反思與批判，鼓勵人們以符合道德、促進整體福祉的方式來解決世界問題。 在頒獎典禮前夕，唐鳳來到斯德哥爾摩大學談論台灣的故事。唐鳳表示，站在這裡，看著螢幕上的「We the People」，她感受到台灣與世界同在。四百萬年以來，在海陸板塊的碰撞中，台灣一直不斷向上，仰望星空。自由與民主絕非天降恩賜，它們是巨新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 23
世界盃男籃／對南韓2連敗！中國賽後2小時閉門檢討 網仍酸：臉都不要了
中國1日在客場和韓國進行世界盃資格賽，最終不但76：90苦吞2連敗，第3節甚至一度落後多達32分，賽後傳出中國進行2小時閉門會議檢討，不過仍無法止住網友的漫罵聲，甚至有球迷直批「臉都不要了。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 23
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 5
30歲後不暈船只「暈碳」？ 醫示警：身體更容易囤脂的時刻
蕭捷健在臉書粉專發文表示，很多人以為「暈碳」只是吃飽想睡、幸福的表現，其實「暈碳」的當下，往往也是身體最容易「囤積脂肪」的時間，如果空腹太久，或為了減肥長期不吃澱粉，一有機會就猛吃，血糖便會像火箭一樣衝上去，「這時候胰臟會嚇壞，分泌大量胰島素來救火。身體...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 128
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 135
三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火
三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2