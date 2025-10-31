非洲豬瘟觀察監測期過半 拚陽性案場鎖在台中

台中市 / 綜合報導

非洲豬瘟「觀察監測期」15天，已經過了一半的時間，目前陽性確認還是只有在台中梧棲的案場， 農業部 全力防疫，希望把案例鎖在台中。

農業部表示 ， 若疫情穩定，將於11月6日中午解封，市場預計將多出32萬到39萬隻毛豬，每天日拍量可能增到3萬頭，已請各縣市養豬協會協助用登記方式協調秩序，且會有總量管制，數量須等肉品市場預估屠宰量能之後才能確定。

