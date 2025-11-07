非洲豬瘟解封後的新課題：餐飲業如何以創新與信任重塑「台灣豬」價值

撰文＝王福闓

台灣的餐飲文化向來與「豬」密不可分。無論是熱騰騰的滷肉飯、香氣四溢的排骨與豬腳便當，還是市場裡一碗溫潤的肉羹湯，豬肉不只是食材，更是台灣人餐桌上最熟悉的味道。養豬業者、屠宰場、肉品加工業，以至成千上萬的攤販、小吃夜市與餐飲業者，都環環相扣地連結在條供應鏈。

非洲豬瘟爆發 中小餐飲業首當其衝

此次出現非洲豬瘟確診案例後，整體市場立即出現波動。許多中小型餐飲店家，特別是依賴溫體豬供應的便當業、小吃攤及餐廳，面臨原料短缺與顧客流失的雙重挑戰。

一些業者選擇暫時停售豬肉料理、轉向雞或海鮮餐點，也有店家決定停業休息，等待供應穩定與信任重建後再度開業。

冷凍豬肉替代靈活 溫體豬產業成重災區

可使用進口或冷凍豬肉的通路，如便當連鎖、速食、火鍋、超商熟食與冷凍食品加工業，因能以進口肉替代本土豬，受影響相對較小。但僅使用台灣溫體豬的業者成為本次衝擊最嚴重的族群，包括：

滷肉飯、焢肉飯、滷味攤、豬腳飯；豬血湯、豬肝湯、豬心湯等內臟料理；傳統市場現宰肉販、自製香腸與肉鬆業者；高端台菜與地方名店（以黑毛豬、梅花豬為主）。

這些業者仰賴每日現宰供應，以「台灣豬鮮度」為競爭優勢，禁宰令一出，整條供應鏈幾乎瞬間停擺，也讓消費者更深刻體認溫體豬的重要性。

從防疫到振興 危機促使產業轉型

面對挑戰，政府與產業界提出多項因應措施，包括強化邊境檢疫、追蹤管理與禁用廚餘養豬等。隨著疫情受控，本週末即將恢復正常供應，餐飲業也趁機思考：未來的「台灣豬」該如何重新定位？

政府近期推動的普發10,000元消費振興方案，或將成為重振豬肉相關餐飲的重要契機。若能結合資源推動「吃在地、挺台豬」主題行銷，鼓勵消費者使用振興金選擇本土豬餐點，將有助內需回溫。

菜單創新與在地合作 重建消費信任

這段期間，業者可藉由菜單創新與地方食材結合，重新詮釋傳統豬肉料理，讓消費者重新感受在地風味的文化深度。同時強化與畜產業者合作，透過區域聯名、溯源認證，提升供應穩定性與食安信任。地方政府也能攜手市場攤商、餐廳、公有夜市，共同打造「台灣豬美食節」等主題活動，讓國產豬以創意行銷重回舞台中心。

讓危機成為轉機 「台灣豬」是文化也是信任

回顧這場豬瘟危機，帶來的不僅是疫情衝擊，更是一場餐飲生態的壓力測試。《城市文化創新：品牌行銷與永續讓城市更美好》一書指出，在地食材反映城市餐飲文化特色，也承載產地經濟價值。

食材安全、產業鏈韌性與消費信任密不可分。唯有將危機化為契機，讓「台灣豬」不只是經濟支柱，更是文化自信的象徵，餐飲與畜牧產業才能以更強的韌性再次前行。

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《從非洲豬瘟衝擊到餐飲產業創新契機》】

