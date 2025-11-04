非洲豬瘟解封日 應變中心：確保全國防疫同步 中央統一宣布

「非洲豬瘟中央災害應變中心」4日下午召開記者會。（應變中心提供）

台中爆發台灣首例非洲豬瘟，外傳地方及肉品市場已對外宣布十一月七日即將解封、恢復拍賣屠宰。防檢署長杜麗華今（4）日提醒，全國禁運禁宰是由中央依據動物傳染病防治條例第二十八條宣布，若後續要解封也要全國一致，由中央統一宣布，否則會增加防疫上的困擾。

「非洲豬瘟中央災害應變中心」今天召開第四十七次會議，由農業部次長杜文珍主持，會中由防檢署說明全國豬場、化製場等之查訪及監測結果，杜麗華則在會後記者會說明最新狀況。

杜麗華表示，現在是非洲豬瘟防疫的倒數時刻，更需要確實將病毒根除，現在三輪採檢、監控和防疫措施，都是為了確認全國為清淨區，經過確認後才能回到非疫區國家。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，環境部在疫情發生時，已訂定加強稽查廚餘養豬場稽查計畫，要求每一家養豬場每天都要上傳空槽照片，環保局人員每週皆會到各場稽查，環境部也會每天來監看，全力防疫。

關於部分媒體跟民意代表質疑屏東縣是養豬大縣，上傳稽查率只有百分之七，環境部澄清，屏東縣第一輪和第二輪的稽查率皆為百分之百，數字上的落差是因為資料輸入時，格式有所出入，因此有所誤會。

防檢署動物防疫組林念農組長表示，現在進行第三階段防疫措施，針對全國豬場及化製端執行查訪及監測，無論是相對高風險豬場、一般豬場、化製車採檢皆無異常案例出現。另外也針對全國進入化製場的化製車每車進行採檢，採檢結果全皆為陰性，而針對疑似症狀或化製異常檢驗結果也無異常，無科學證據顯示病毒外擴。

林保署保育管理組羅文娟組長表示，為預防野豬接觸廚餘進而感染非洲豬瘟，目前每日都會針對二十七個廚餘掩埋場周邊進行巡查，皆無發現死亡野豬。而霧峰、后里、文山、沙鹿、苗栗竹南及花蓮玉里掩埋場已架設二十二台紅外線自動相機，其他掩埋場也會在本週五之前架設完畢。