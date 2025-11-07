非洲豬瘟解封 溫體豬回歸！農業部：6日起恢復豬隻運輸與屠宰

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】台中出現非洲豬瘟案例，至今屆滿15天，未再發現第2起病例，確認疫情鎖定在案例場。農業部陳駿季部長5日宣布，非洲豬瘟已達清零目標，6日起逐步恢復豬隻運輸與屠宰，預計8日起市場重新供應溫體豬，廚餘養豬仍維持禁止。

溫體豬恢復供應！農業部籲：防疫不鬆懈 民眾要做好2點

農業部杜文珍次長表示，截至目前為止，化製場、屠宰場、肉品市場、養豬場及相關運輸車輛等檢測結果均為陰性。農業部宣布，11月6日中午起恢復活豬運輸， 7日零時起恢復拍賣、屠宰及屠體運輸，預計8日起市場開始供應溫體豬。在「查核、監控、法令」3要點落實、完成前，仍維持禁止廚餘養豬。政府將提供飼料差額補助協助業者，「一級生產鏈產業補助支持方案」也將於7日開放申請。

由於確診案例場位於台中，已由林業及自然保育署協助台中市政府即時掌握野豬出沒地點，並通知鄰近養豬場提高戒備，阻斷疫情傳播的可能途徑。杜文珍次長強調，目前各類豬隻養殖均須納管，案例場是否復養也將嚴格審慎評估，呼籲業者只要發現豬隻異常，應立即通報。

農業部強調，恢復運輸與屠宰不代表防疫鬆懈，豬農、屠宰、拍賣、運輸人員與車輛仍須確實執行生物安全，注意清潔消毒。防疫工作全民有責，應變所提醒民眾避免購買來源不明豬肉，廚餘丟棄前應瀝乾，共同守住防疫成果，讓台灣重回非洲豬瘟清淨區。

台中爆非洲豬瘟全國震盪 病毒不傳染人類、開市前全面清消

先前台中梧棲區一養豬場死亡豬隻檢體呈非洲豬瘟病毒陽性，引起外界關注。豬隻感染非洲豬瘟致死率偏高，但非人畜共通傳染病，不會感染人類。食藥署、農業部也曾宣導，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱至56℃ 70分鐘、60℃ 20分鐘或70℃可立即失去活性，人體胃酸酸度亦能破壞病毒。

食藥署強調，國內屠宰場皆有駐場獸醫逐隻檢查豬隻、肉品必須經屠宰檢驗合格才出場，只要選購來源清楚、檢驗合格豬肉，可安心食用。農業部也表示，開市前已啟動第三回合全國同步清潔消毒，範圍涵蓋肉品市場、屠宰場、化製場，以及各地生鮮豬肉攤、食品與屠宰業者屠體運輸車輛。

