非洲豬瘟解封！ 農業部啟動產銷調節方案穩定國產豬價格
10月22日起全國實施的豬隻禁運禁宰15天終於解禁，農業部今(11/6)日表示，在中央及地方政府密切合作下，完成了全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消等工作，除了案例場外，全國沒有第二個案例，沒有疫情擴散的證據。為協助產業平穩復原，除了在禁運禁宰期間提出一級生產鏈相關業者補助方案；在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，雙管齊下以維持市場供需平衡、穩定豬肉價格並兼顧民生需求。
行政院今日召開院會，農業部就「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」進行報告，農業部指出，為協助受因應非洲豬瘟禁運禁宰影響之養豬產業鏈應對短期資金壓力，已整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員如養豬農民、傳統肉攤、毛豬承銷人及肉品市場損失。
此外，農業部提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明（2026）年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。
農業說，為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明。除穩定供應外，農業部並規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。
農業部強調，非洲豬瘟非人畜共通疾病，國內豬肉在上市前均經層層檢驗把關，民眾可安心選購國產豬肉。政府將持續監控市場供應情形，滾動檢討調節措施，確保豬肉供應充足、價格平穩，兼顧產業收益與民生福祉。
