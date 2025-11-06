非洲豬瘟解封！食藥署長：對人沒有影響「沒有食安問題」

食藥署長姜至剛。李政龍攝



台中爆出全國首例非洲豬瘟近半個月，由於並無新增案例，農業部宣布自今（6）日中午12點起開放活豬運輸，明日凌晨起恢復豬隻屠體運輸，但「廚餘養豬仍全面禁止」，以防疫情擴散。食藥署長姜至剛今日強調，非洲豬瘟對人沒有影響，沒有食安問題。

農業部昨日公布解禁具體做法，今日中午12時正式開放活豬運輸，明（7）日零時解除禁宰與屠體，但仍然會禁止廚餘餵豬，待達成查核落實、監控即時、法令完備這3大前提才會考慮解禁，解禁之後仍須落實各項防疫工作，包括管制人車出入、異常死亡通報，以及肉品市場、屠宰場、運輸車的清潔消毒等。

姜至剛表示，非洲豬瘟對人沒有影響，沒有食安問題，同時，他強調，針對販售東南亞及中國肉品的市場與通路，將會確認來源，確保食安。

