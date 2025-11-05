非洲豬瘟解封！11/6中午可運活豬、11/7零時恢復屠宰

非洲豬瘟疫情有好消息，那就是在11月6號中午開始可以運送活豬。（圖／東森新聞）





非洲豬瘟疫情有好消息，那就是在11月6號中午開始可以運送活豬，並且在11月7號零時可以開始屠宰，進入批發市場，不過15天的禁運禁宰，累積到現在已經有39萬頭豬，為了防止豬價下跌，政府每周都會召開會議，控制市面上的隻數，把關價格。

農業部長陳駿季：「11/6中午12點，我們先解禁活豬的運輸，11/7的凌晨開始我們解禁了批發，跟它的拍賣屠宰，以及屠體的一個運輸。」非洲豬瘟終於傳來了好消息，也就是11/6中午可讓運豬車開始運輸活豬，到了11/7凌晨零點就可開始屠宰並且運送屠體，進到批發市場，但是相關的清消還是要維持高強度作業。

農業部長陳駿季：「針對屠宰場針對批發市場，針對肉攤我們也同步啟動了，所有的強力的一個消毒。」現階段已經達到非洲豬瘟清零目標，不過15天的禁運禁宰，累積到現在已經大約39萬頭豬，過去平均每日市面上是2萬頭豬，為了防止豬價下跌要嚴格把關。

農業部長陳駿季：「未來每個禮拜我們都會去，開這樣的供銷會議，來決定說每一天會進到市場的這個豬的隻數。」

農業部長陳駿季：「仍維持廚餘不能養豬，共同蒸煮中心，它是一個選項，最大的前提就是，這些廚餘養豬戶願意，跟共同蒸煮中心的，這些廚餘要拿去買。」廚餘養豬還是禁止，因為未落實蒸煮的廚餘可能就是非洲豬瘟破口，為了維持清零狀態，台中市府也積極稽查持續追病原，例如5號上午十點查訪案場周邊的越南小吃，12點查訪越南便當業者，重點在於使用的豬肉以及環境衛生條件。

仔細查看業者冰箱內的豬肉食材，不只是案場周邊，台中市府也擴大視察案場五公里內的東南亞餐飲店，目前都沒有查獲違規事項，但要延續清零效果，都得看各界防堵的成果。

