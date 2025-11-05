非洲豬瘟解禁倒數！盧秀燕贈「檸檬餅」謝前線防疫人員：預祝清零成功

記者林意筑／台中報導

農業部次長杜文珍（左一）強調，豬場管理與清消工作仍須持續。（圖／翻攝畫面）

非洲豬瘟疫情進入倒數關鍵時刻，中央前進應變所昨（4）日舉行記者會時，農業部次長杜文珍贈送「菱角」禮盒，希望「清零」成功。今日台中市長盧秀燕也在記者會中回贈台中名產「檸檬餅」，同樣以「檸」諧音「零」，且象徵「酸甜有成」，感謝前線防疫人員長期堅守崗位。

中央前進應變所今日上午10時再度召開記者會，盧秀燕出席記者會表示，台中市政府將依照中央宣布解封程度採取配套措施，不過無論是否全面解封，台中市政府均已備妥配套，包括強化屠宰場、肉品市場與運輸車輛清消；若廚餘養豬暫未開放，市府也會續發補貼、力挺豬農與清運業者。

台中市長盧秀燕回贈台中名產「檸檬餅」，預祝「清零」。（圖／翻攝畫面）

至於「台灣豬」何時能重新上架，杜文珍則說明，確切時程將由中央災害應變中心依據15天監測結果與資料綜整後統一宣布，「絕對不放鬆、絕對要落實」，各地訪視、豬場管理與清消工作仍須持續，確保解封後國人能安心享用安全的台灣豬。

由於昨日杜次長贈送象徵「早日清零」的菱角禮盒，今日盧秀燕特地以台中名產「檸檬餅」回禮，不僅感謝中央防疫團隊與市府並肩作戰，也期盼中央與地方同心協力、守住最後防線，早日宣告台灣非洲豬瘟疫情清零。

