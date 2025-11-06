非洲豬瘟解禁 估增30多萬頭115年3月底消化完

（中央社記者汪淑芬台北6日電）非洲豬瘟禁令今天中午12時起陸續解除。農業部估計，在15天活豬禁運、禁宰期間，豬場增加約35萬至39萬頭豬，預估延後出豬的數量到明年3月底才會消化完。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第49次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，由指揮官、農業部長陳駿季主持。

今天中午12時起，全國活豬恢復運載，明天凌晨0時起恢復拍賣和屠宰。

陳駿季說，15天的活豬禁運、禁宰，全國豬場增加約35萬至39萬頭豬，每天的屠宰有一定的量體，每天的豬肉消費量也大致固定，所以豬隻的拍賣要有秩序，才能穩定豬價，短時間內將多出來的豬全部消化完，對豬農不是好事，估計多出的豬隻數量，大概要到明年3月底才會消化完。

廣告 廣告

陳駿季表示，農業部與肉品市場、養豬相關協會先前已討論過，每週都會召開調配會議，在明年3月31日前，議定每天上市頭數（最多不超過3萬頭），若預供量大於上市頭數，抽籤決定出豬登記資格，若連續兩天未獲資格，次日優先安排。

陳駿季說，農業部也會監控53個屠宰場的屠宰量、22個肉品市場的拍賣價，若價格跌到某個程度時，就會啟動冷凍分流，確保豬農合理收益。

農業部也祭出共同運銷出豬獎勵，所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，可優先出豬，明天起至明年3月31日，免收手續費。（編輯：管中維）1141106