非洲豬瘟解禁 全國肉品正常、毛豬價格平穩
[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟禁令解除，昨日起已恢復活豬拍賣與屠宰，而零售市場也恢復販售溫體豬肉。截至今（8）日下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬價格也平穩，規格豬平均約111.92元。
截至下午5時，全國肉品市場均正常交易，並依照議定頭數秩序出豬，毛豬拍賣價格區間約在每公斤 97元至117元之間，規格豬平均約111.92元，毛豬拍賣價格尚稱平穩，市場交易熱絡。
農業部表示，中央災害應變中心持續防疫作為，除要求各縣市維持防疫作為，若肉品市場、屠宰場有疑似非洲豬瘟之出血病徵的豬隻，每頭都會採檢送驗，同時亦維持化製車每車採檢送驗。各項監測工作皆持續進行中，截止今日下午5時止，採檢結果皆為陰性，並無異常案例。
農業部長陳駿季週四指出，農業部完成全國養豬場、肉品市場、屠宰場、化製廠全面清消與訪視；經過15天終於達到清零目標，病毒鎖定案例場內，全國除案立場外檢驗結果全陰性；民眾想採買溫體豬的話，最快7日黃昏市場可能會有少部分，今日早市預計普遍都可以採購到。
行政院長卓榮泰也呼籲，這個週末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，也請大家用實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。
台南市也跟進！因應非洲豬瘟衝擊 加碼供豬肉攤商1.5萬元援助金
10月CPI上揚1.48%、豬肉漲9.07% 主總：非洲豬瘟不是主因
直擊／15天豬肉禁令解除 攤商：生意好、肉量準備比平常多1倍
