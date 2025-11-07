非洲豬瘟解禁 卓榮泰：邊境管理只會更嚴絕不放鬆

（中央社記者王揚宇台北7日電）全台豬隻禁運禁宰令解除，恢復豬隻拍賣與屠宰。民進黨立委賴惠員今天質詢時關注非洲豬瘟防疫及豬價等議題，行政院長卓榮泰說，希望從內而外再做一次安全檢查，明天也會去看邊境管理，只會更趨嚴，絕對不會放鬆。

立法院今天下午進行施政總質詢，賴惠員質詢時問到，在豬隻禁令實施期間，全台豬場累積待宰豬隻約39萬頭，該如何去化，而根據農業部資料顯示，要到明年3月底才會消化完。

農業部長陳駿季說，目前共有35萬頭至39萬頭，但要考量屠宰量、拍賣量，如果量太多價格會撐不住，因此會採經過登記方式，有次序把毛豬上市。

賴惠員也關心豬價是否崩盤等議題，並多次問到豬價低到什麼程度時，政府會進來護盤。

陳駿季表示，他沒有辦法說明，但一直有監控拍賣價，操作（去化）方式是跟所有養豬協會、冷凍公會、肉品市場討論，每週都有供銷調度會議，也會滾動調整。

賴惠員問到，是否藉此次機會精進廚餘養豬，以及未來萬一又有破口，該如何處理。

陳駿季表示，有短中長期規劃，短期如果要恢復，會有一些前提，中長期部分則會考慮整體國內的廚餘如何再利用、達到環境比較穩定等情況，會隨時跟環境部一起討論。

卓榮泰說，這次的案例，問題在於廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控，現在內部已控制在單一案例場，但還要加強的地方，就是不再從邊境進來，因此明天他會去看邊境管理，希望從內而外再做一次安全檢查，而且只有更趨嚴，絕對不會放鬆。

台中梧棲一處養豬場的斃死豬10月21日驗出非洲豬瘟陽性反應，10月25日病毒分析確診為台灣首例非洲豬瘟，考量15天病毒潛伏期，農業部要求自10月22日中午12時至11月6日中午12時，全台活豬禁運禁宰並禁餵廚餘。（編輯：林克倫）1141107