非洲豬瘟解禁！農業部宣佈完成三輪大清消 1萬5千場豬場訪視結果曝光

農業部今日公布非洲豬瘟防疫成果，完成全國三輪清消與健康訪視，檢驗3,915件樣本及1,652件死亡豬隻化製原料，均呈陰性，證實防疫成效。 圖：翻攝自直播畫面

[Newtalk新聞] 農業部於今（6）日發布非洲豬瘟防疫工作成果報告與解禁後續作為，強調已全面完成全國三輪的清消及健康訪視作業，並公布除了台中案例場與馬祖海漂豬隻以外，全國檢驗結果皆為全陰性。農業部說明，全國七大檢驗單位已集結檢驗3,915件樣本，全部呈陰性反應；同時也完成全國八場化製場進場化製原料（死亡豬隻）檢驗1,652件，同樣全數陰性，驗證清消工作具備成效。

農業部指出，在完成三輪防疫作業後，已針對全國養豬場執行健康訪視，總共超過15,000場次；肉品市場與屠宰場則總共完成159場次的全面清消。在化製管理方面，總共查核化製車自主清消達593車次，同時完成卸料區清點及場內車輛清消則有987車次。

廣告 廣告

農業部表示，在解禁之後，中央災害應變中心將持續推動後續防疫工作，要求各縣市維持防疫作為不鬆懈。針對肉品市場及屠宰場，若發現有異常病徵的豬隻，必須每頭採檢送驗；同時也會維持化製車每車每次採檢送驗的嚴格管理。此外，在禁用廚餘養豬期間，若有違規使用廚餘的情形，農業部將立即對該場豬隻進行移動管制，且該場若有申請「飼料差額及廚餘清運油資」等相關補助，也將均不予補助，以示嚴懲。

為了達到「秩序出豬、平穩價格」的目標，農業部說明，將密切掌握供需情形，每週定期召開調配會議，議定每日的上市頭數，此機制將持續至115年3月31日。如果預期供給量大於每日上市頭數，將以抽籤決定出豬登記資格；連續二日未獲得登記資格的豬農，次日將獲得優先安排。

農業部也提到，為鼓勵共同運銷出豬，所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，並可獲得優先出豬的權利。同時，為減輕農民負擔，自114年11月7日至115年3月31日，將實施免收手續費的優惠。在市場監控方面，農業部將機動啟動冷凍分流，透過直供冷凍廠屠宰凍存，確保冷凍廠配合政策所需協助，藉此強化調節彈性，並確保豬農的合理收益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄男稱與偶像Hebe約年底見面！購10萬點數卡 警苦勸阻詐

「補充保費」改革影響480萬人 小資族大喊不公！石崇良回應了

農業部於今（6）日發布非洲豬瘟防疫工作成果報告與解禁後續作為，強調已全面完成全國三輪的清消及健康訪視作業。 圖：農業部／提供