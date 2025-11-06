非洲豬瘟解除禁運 屏東豬農運出三倍量600頭豬

台灣發生非洲豬瘟，經各單位全力防堵疫情，全台活豬禁運令今天中午解除，屏東一間畜牧場下午運出600頭豬，約是平常的三倍量，終於緩解畜舍擁擠壓力，豬農預期價格會下跌，盼政府要有穩價機制。

全台活豬禁運令6日中午解除，屏東一間畜牧場運出600頭豬，也終於緩解畜舍擁擠壓力。（中央社）

農業部長陳駿季昨天宣布，活豬今天中午12時後可運送，明天凌晨0時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

迎來活豬禁運令解除，屏東豬農相當開心，今天運出600頭，要前往屏東的冷凍廠。

蘇姓豬農今天接受媒體聯訪表示，今天共出了600頭豬、6台車，約是平常的三倍量，15天沒有運豬了，也不能停止餵食飼料，這期間每頭豬大約多出10公斤，也壓迫到畜舍空間，終於解禁相當開心。

蘇姓豬農說，禁令期間累積數十萬頭豬，恐怕要兩個月才能消耗的完，預期價格會下跌，但仍要觀望市場反應，盼政府有穩價機制。

蘇姓豬農提到，自己養豬超過40年，先前口蹄疫時時，「養豬生涯去了半條命」，但至少有口蹄疫的疫苗可以使用，非洲豬瘟並沒有疫苗可防範，所幸政府防堵有成，「撿回剩下的半條命。」